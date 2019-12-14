Oppo Find X2 ile Tanışmaya Hazırlanın

2018'in sonunda, bazı ülkelerde 2019'un başında satışa sunulan Oppo Find X'in ardından yeni Oppo Find X2 yola çıktı.
Oppo'ya göre yeni Find X2, "2020'nin ilk çeyreğinde" tanıtılacak, yani marttan önce telefonla tanışmış olacağız. Bu zaman aralığı, telefonun Mobil Dünya Kongresi 2020'de tanıtılabileceğini gösteriyor. 5G'yi destekleyeceği ve en son Snapdragon 865 yonga setini kullanacağı dışında telefonun teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bununla birlikte telefonun yanında Oppo'nun yeni birkaç cihazı da ortaya çıkabilir. Oppo, yeni akıllı kulaklıklar ve akıllı saatler ile ürün yelpazesini genişleteceğini söylüyor.
Oppo Find X, kameraları ortaya çıkaran mekanik bir tasarıma sahipti. Oppo'dan sonra bazı telefonlar, benzer hareketli parçaları kullandılar. Oppo "gerçek anlamda sürükleyici bir ekran" sözcüklerini kullandığından Find X2'de de ön kameranın bir açılır mekanizmayla geldiğini görebiliriz. En önemlisi ise havalı görünen bu mekanik parçaların dayanıklı olması. Firmanın bununla ilgili iyileştirmeler yapacağını umuyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın