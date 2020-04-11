OPPO'dan Kırılmalara Karşı 1 Yıl Ekran Garantisi!

OPPO, telefon modellerinde ekran kırılmalarına karşı 1 yıl boyunca geçerli olacak ücretsiz Ekran Garantisi kampanyasını başlattı. İşte kampanyanın geçerli olduğu OPPO telefonlar ve kampanya koşulları!

OPPO'dan Kırılmalara Karşı 1 Yıl Ekran Garantisi!

OPPO, bugünden başlayarak 30 Nisan'a kadar belirli online satış noktalarından A5s, A5 2020, A9 2020 ve Reno2 Z modellerini satın alanlara, ekran kırılmalarına karşı 1 yıl boyunca yalnızca 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz Ekran Garantisi kampanyası sunuyor.

OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 1 yıl içinde kırılması durumunda, ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekranı yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecek.

Satın alınan ürünün Ekran Garantisi kapsamında olup olmadığı 0850 433 67 76 numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.

Kampanya, Vodafone, Turkcell, MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar'ın web siteleri ile Hepsiburada, Trendyol, N11, Çiçeksepeti, GittiGidiyore ePTT AVM gibi online alışveriş sitelerindeki belirli satış noktalarından alınan ürünlerde geçerli olacak.

Stoklarla sınırlı kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://www.oppo.com/tr/events/online-satis-ekran/ adresinden ya da 0850 433 67 76 numaralı çağrı merkezinden alabilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Alef dizisi saat kaçta, hangi kanalda ? Alef dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
Koronavirüs teşhisi konan Burak Akkul'dan güzel haber geldi
Maria Sharapova telefon numarasını paylaştı! 2.2 milyon mesaj aldı
Günün En çok Okunanları
HP, COVID-19'a Karşı 3D Baskı Ekiplerini Seferber Ediyor
OPPO'dan Kırılmalara Karşı 1 Yıl Ekran Garantisi!
Galaxy S30'un Ön Kamerası, Galaxy S Tarihinde Bir İlk Olabilir
Koronavirüse karşı 31 ilde sokağa çıkma yasağı
Bir yanda çekirge istilası bir yanda koronavirüs! Afrika'da zorlu mücadele!

 

 