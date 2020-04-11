OPPO'dan Kırılmalara Karşı 1 Yıl Ekran Garantisi!

OPPO, bugünden başlayarak 30 Nisan'a kadar belirli online satış noktalarından A5s, A5 2020, A9 2020 ve Reno2 Z modellerini satın alanlara, ekran kırılmalarına karşı 1 yıl boyunca yalnızca 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz Ekran Garantisi kampanyası sunuyor.
OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 1 yıl içinde kırılması durumunda, ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekranı yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecek.
Satın alınan ürünün Ekran Garantisi kapsamında olup olmadığı 0850 433 67 76 numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.
Kampanya, Vodafone, Turkcell, MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar'ın web siteleri ile Hepsiburada, Trendyol, N11, Çiçeksepeti, GittiGidiyore ePTT AVM gibi online alışveriş sitelerindeki belirli satış noktalarından alınan ürünlerde geçerli olacak.
Stoklarla sınırlı kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://www.oppo.com/tr/events/online-satis-ekran/ adresinden ya da 0850 433 67 76 numaralı çağrı merkezinden alabilirsiniz.
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