Acer, Beklenmedik Durumlar İçin Planlarını Belirlediğini Açıkladı

Acer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jason Chen: "Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığı bizim için ilk sıradadır," diyerek, beklenmedik durumlar için planlarını belirlediklerini açıkladı.