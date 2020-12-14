Oppo Reno 5'i Bekleyenlere Kötü Haber: Telefon Avrupa'ya Gelmeyecek!

Oppo, Reno 5 telefon serisini tanıttı tanıtmasına ama eğer bu telefonlardan satın almak istiyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Firmanın TechRadar'a yaptığı açıklamaya göre Reno 5 Avrupa'ya gelmeyecek. Bu açıklamanın tüm Reno 5 serisini kapsadığı tahmin ediliyor.
Oppo Reno 5 serisinin sunulacağını bildiğimiz tek pazar, şimdilik Çin olarak gözüküyor. Firmanın telefonları zaten genellikle ABD'ye sunulmuyordu ve artık Avrupa'nın da yeni telefonlara kavuşmayacağını öğrenmemizle beraber, geriye çok fazla büyük pazar kalmıyor.
Oppo Reno 5'in Avrupa'ya gelmeyecek olmasının, mevcut Oppo Reno 4 ve Oppo Reno 4 Pro'ya yakın özelliklerde olması sebebiyle çok büyük bir kayıp olmadığı söylenebilse de, üzücü olduğu kesin. Ayrıca üst seviye bir Oppo telefonlar isteyenler için Oppo Find X2 serisi ve yeni Oppo Find X3 serisi muhtemel seçenekler olarak gözüküyor.
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