OPPO Reno4 Pro, Reno4 ve Reno4 Lite Kutusundan Çıkıyor!

OPPO'nun yeni Reno4 serisi elimizde! Bu videomuzda OPPO Reno4, OPPO Reno4 Pro ve OPPO Reno4 Lite akıllı telefonları kutusundan çıkartıyor, kutu içeriğine göz atıyoruz.

  • Ercan Uğurlu
Oynat OPPO Reno4 Kutu Açılışı OPPO'nun yeni Reno4 serisi elimizde! Bu videomuzda OPPO Reno4, OPPO Reno4 Pro ve OPPO Reno4 Lite akıllı telefonları kutusundan çıkartıyor, kutu içeriğine göz atıyoruz.

Her segmente hitap eden farklı akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarının önemli bir oyuncusu olan OPPO, ilk kez üç farklı modelle birlikte gelecek Reno4 Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu!

İlk kez 3 modelle birlikte geliyor

Endüstriyel tasarımın sınırlarını zorlayan Reno4 Serisi ilk kez portföyünü genişleterek Reno4 Pro, Reno4 ve Reno4 Lite olmak üzere üç farklı modelle kullanıcılara sunuluyor. Bilinen tüm ortak özelliklere sahip olan bu üç üründen her biri aynı zamanda kendi avantajlarına da sahip.

Kolay bir kullanıcı deneyimi sunan bir cep telefonu arıyorsanız, 90 Hz yenileme hızına sahip, sınırsız ekranıyla Reno4 Pro, görsel duyularınızı ve dokunsal algınızı heyecanlandıracak. 65W SuperVOOC 2.0 hızlı teknolojisiyle birlikte gelen Reno4 Pro'yu sadece 36 dakikada %100 şarj edebilecek, 5 dakikalık şarjla YouTube'da 4 saate kadar video izleyebileceksiniz.

OPPO Reno4 ve OPPO Reno4 Lite

OPPO Reno4 ailesinde Pro model dikkat çekse de, ayrıca OPPO Reno4 ve OPPO Reno4 Lite modelleri de önemli özellikler içeriyor. Her 3 telefon da fiyat/performans oranlarıyla dikkat çekici dururken, telefonların özelliklerine de hemen yukarıdaki kutu açılış videomuzda değiniyoruz.

OPPO Reno4  Fiyatı Ne Kadar?

  • OPPO Reno4 Lite Fiyatı: 3599 TL
  • OPPO Reno4 Fiyatı: 4799 TL
  • OPPO Reno4 Pro Fiyatı: 6999 TL
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
PC'nizden Gelebilecek 5 Acayip Ses: Bu Sesler, Size Ne Anlatıyor?
Lamborghini'nin Yeni "Tavansız Hız Canavarı" Ortaya Çıktı
212 Photography Istanbul, OPPO Desteğiyle Açıldı
İddiaya Göre Qualcomm Kendi Snapdragon 875 Telefonunu Yapıyor
İddiaya Göre iPhone 12, Hatta iPhone 13 Bile Çentikten Vazgeçmeyecek

 

 