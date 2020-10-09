OPPO Reno4 Pro, Reno4 ve Reno4 Lite Kutusundan Çıkıyor!

Her segmente hitap eden farklı akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarının önemli bir oyuncusu olan OPPO, ilk kez üç farklı modelle birlikte gelecek Reno4 Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu!
İlk kez 3 modelle birlikte geliyor
Endüstriyel tasarımın sınırlarını zorlayan Reno4 Serisi ilk kez portföyünü genişleterek Reno4 Pro, Reno4 ve Reno4 Lite olmak üzere üç farklı modelle kullanıcılara sunuluyor. Bilinen tüm ortak özelliklere sahip olan bu üç üründen her biri aynı zamanda kendi avantajlarına da sahip.
Kolay bir kullanıcı deneyimi sunan bir cep telefonu arıyorsanız, 90 Hz yenileme hızına sahip, sınırsız ekranıyla Reno4 Pro, görsel duyularınızı ve dokunsal algınızı heyecanlandıracak. 65W SuperVOOC 2.0 hızlı teknolojisiyle birlikte gelen Reno4 Pro'yu sadece 36 dakikada %100 şarj edebilecek, 5 dakikalık şarjla YouTube'da 4 saate kadar video izleyebileceksiniz.
OPPO Reno4 ve OPPO Reno4 Lite
OPPO Reno4 ailesinde Pro model dikkat çekse de, ayrıca OPPO Reno4 ve OPPO Reno4 Lite modelleri de önemli özellikler içeriyor. Her 3 telefon da fiyat/performans oranlarıyla dikkat çekici dururken, telefonların özelliklerine de hemen yukarıdaki kutu açılış videomuzda değiniyoruz.
OPPO Reno4 Fiyatı Ne Kadar?
- OPPO Reno4 Lite Fiyatı: 3599 TL
- OPPO Reno4 Fiyatı: 4799 TL
- OPPO Reno4 Pro Fiyatı: 6999 TL
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