OPPO'nun Türkiye'deki Üretim Üssü

OPPO, daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmak için sürdürülebilir bir şirket olma yolunda ilerliyor ve bu hedefine ulaşmak için her gün daha fazla çalışıyor. Avrupa'daki ilk üretim tesisini İstanbul'da açarak yatırımını genişleten OPPO, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 10.000 metrekareden fazla bir alanı kapsayan son teknolojiye sahip modern fabrikasında 'Made in Turkey' sözünü yerine getirerek akıllı telefon modellerinin üretim sürecini yönetiyor.
Hızla büyüyerek dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon markası haline gelen OPPO, şu anda, CKD (Completely Knocked Down/Tamamı Demonte Üretim) sertifikasını alarak Türkiye'de fabrika kuran ilk akıllı telefon markası. CKD ile ithal edilmiş hazır bileşenleri monte etmek yerine OPPO ürünlerinin sıfırdan üretilmesine de olanak tanıyor. OPPO, üretilen akıllı telefonun tüketiciyle buluşmasından önceki süreçte, düşme testleri, toz testleri, termal şok testleri ve büküm testleri de dahil olmak üzere dayanıklılığını ve güvenilirliğini sağlamak için yüzlerce prosedürden geçtiğini garanti ediyor.
OPPO'nun Ataşehir'deki bölge merkezinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan ve dört ayda inşa edilen 10.200 m2'lik fabrikasında, yüzde 99'lık kısmı Türk vatandaşı olmak üzere yaklaşık 850 personel istihdam ediliyor. Fabrika, akıllı telefonların tüm üretim sürecini, geleneksel montajlama yerine yüksek düzeyde otomasyona sahip bir Yüzey Montaj Teknolojisi (SMT) üretim hattı aracılığıyla gerçekleştiriyor. Ek olarak fabrikanın, tedarik zincirleri de hesaplandığında yaklaşık 10.000 dolaylı istihdam imkanı sağlanıyor. OPPO'nun Türkiye'ye yaptığı büyük yatırım ve yetenekli iş gücü, bölgeye ve halkına olan uzun vadeli bağlılığının kanıtını oluşturuyor.
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