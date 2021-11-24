OPPO Yapay Zeka Portre Uzmanı Reno6'yı Satışa Sundu

OPPO, Reno serisinin en yeni üyesi Reno6'yı Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu. 'Yapay Zeka Portre Uzmanı' Reno6, portre çekimlere sinematik bokeh ışıltı efektleri sunan yeni Bokeh Parlak Video ve değerli anların profesyonel görünümlü portre videoları olarak kaydedilmesine imkan tanıyan geliştirilmiş Yapay Zeka Vurgu Videosu gibi sektör lideri özelliklerle donatıldı.
Mükemmel bir taşınabilir portre stüdyosu
Portre fotoğrafları ve videoları çekmek, son yıllarda akıllı telefon kullanıcıları arasında popülaritesini artırıyor. OPPO Reno serisi, global olarak her ay ortalama 2 milyardan fazla fotoğraf ve 200 milyondan fazla video çekerek anılarını kaydeden 70 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Reno serisindeki güçlü görüntüleme yeteneklerini devam ettiren Reno6, portre fotoğrafçılığı deneyimini geliştirmek ve duyguları daha iyi yakalamak için sektör lideri portre video özellikleriyle birlikte geliyor.
Reno6, arka kısımda 64MP yapay zeka dörtlü kamera kurulumuna ve önde 44MP selfie kamerasına sahip. Bu güçlü donanım, Reno6'ya yapay zeka ile güçlendirilmiş birçok portre video yetenekleri kazandırıyor:
- Bokeh Parlak Video, akıllı telefonlarla çekilen videolara sinema kalitesinde bir bokeh efekti sunuyor. OPPO'nun 10 milyonu aşan portre veri kümesi ve yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen Bokeh Parlak Video, arka planda bokeh ışık noktaları olan portre videoları çekmek için gerçek zamanlı video işleme imkanı tanırken portre çekimlerinin doğal ve parlak görünmesini sağlıyor.
- Yapay Zeka Vurgu Videosu ise ortam ışığını otomatik olarak algılıyor ve videoları buna göre optimize edebiliyor. Yapay Zeka Vurgu Videosu, gece ya da gündüz fark etmeksizin, arka ışığa sahip ortamlarda çekim yaptığınızda dahi daha net, daha parlak ve daha canlı renklere sahip portre videoları çekmenize yardımcı oluyor.
- Portre Güzelleştirme Videosu portre videolarına doğal güzelleştirme efektleri sunuyor. Yüzde bulunan 193'e kadar temel noktayı video çekimi esnasında tanımlayan Portre Güzelleştirme Videosu, güzellik efektlerinin daha hassas, kişiselleştirilmiş ve özgün bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyor.
OPPO Görüntü Temizleme Modu tarafından desteklenen Reno serisinin olağanüstü kalitede fotoğraf çekme kapasitesi Reno6'da da varlığını koruyor. Görüntü Netlik Motoru, hareketli nesnelerin fotoğrafını daha net çekmenizi sağlarken, Ultra net 108MP görüntü özelliği ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera ve süper çözünürlüklü algoritmalar sayesinde fotoğraflarda zengin detaylar ve dokular sunuyor.
Şık Reno Glow tasarımıyla tarzınızı yansıtın
İkonik Reno serisi tasarımını sürdüren Reno6, Yıldız Siyahı ve Buz Mavisi olmak üzere iki farklı renkle şık ve ince bir görünüm sunuyor. Yeni Diamond Spectrum işlemi sayesinde Buz Mavisi, sürekli değişen renkler sunarken farklı açılardan bakıldığında, adından da anlaşılacağı gibi, büyüleyici Kuzey Işıklarını andıran renklerde parlıyor. Reno Glow tasarımına sahip Yıldız Siyahı ise klasik siyah tonuna parıltılı ince ayrıntılar ekleyerek elinizde bir galaksi gibi ışıldıyor.
Düşük mavi ışıklı ekranıyla SGS Göz Koruyucu Ekran sertifikasına sahip Reno6, Netflix HD ve Amazon Prime Video HD Sertifikasıyla birlikte geliyor ve kullanıcıların içerikleri daha ayrıntılı deneyimlemesini sağlıyor.
Olağanüstü performansla eğlencenin tadını çıkarın
Birçok üstün özelliğine ek olarak 50W Hızlı Şarj ve 4310mAh uzun ömürlü piliyle öne çıkan Reno6, 45 dakikada %100 şarj oluyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Reno6'da bulunan Qualcomm® Snapdragon™ 720G işlemci, süper akıcılıkta bir performans sağlıyor. OPPO'nun kendi geliştirdiği, RAM'in yetmediği anlarda ROM depolamanın bir kısmının bellek olarak kullanılmasına izin veren Bellek Genişletme teknolojisi de Reno6'da sunuluyor. Yerleşik 8GB'lik RAM, gerektiğinde ek 2GB/3G/5GB bellek ile desteklenebiliyor.
Bu güçlü donanım özellikleri sayesinde OPPO Reno6, kullanıcıların oyun deneyimini daha da ileri taşıyor. Hızlı Başlangıç, Oyun Odak Modu ve OPPO'nun geliştirdiği HyperBoost 4.0 teknolojisi gibi özelleştirilmiş oyun özelliklerinin tümü, mobil oyunlarda daha akıcı ve daha sürükleyici bir deneyim yaşatmak için bir arada sunuluyor.
Reno6 ColorOS 11 ile birlikte geliyor
Üstün ve daha rahat bir akıllı telefon deneyimi yaşatmak için Reno6, OPPO'nun Android tabanlı mobil işletim sistemi ColorOS 11 ile geliyor. Bu da daha fazla verimlilik, benzersiz akışkanlık ve güçlendirilmiş gizlilik sağlıyor. Serbest Biçimli Ekran Görüntüsü, seçilen herhangi bir ekran görüntüsünde yer alan metinlerin 100'den fazla dile çevrilebilmesini sağlıyor. Temassız Kontrol ise kullanıcıların ekranı yukarı ve aşağı kaydırmak gibi görevleri dokunmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
Bildirimlerin başkaları tarafından görülmesini önleyen ve ekranınıza bakıldığında açılır pencerelerdeki mesaj ayrıntılarını otomatik olarak gizleyebilen Akıllı Gözetleme Önleme uygulaması da telefonun önemli bir gizlilik özelliği olarak öne çıkıyor. Özel Sistem ise bölünmüş uygulamalarla ve verilerle kullanıcıların telefonda birden fazla hesap oluşturmasına imkan veriyor.
OPPO Reno6 Özellikleri
|
|
Reno6
|
Ekran
|
6.4 inç AMOLED 90Hzekran
|
Ekran Çözünürlüğü
|
2400x1080
|
İşlemci
|
Qualcomm® Snapdragon™ 720G SoC
|
Bellek
|
8 GB
|
Dahili Depolama
|
128 GB + 256 GB'a kadar microSD kart desteği
|
Kamera
|
64 MP Ana Kamera
8 MP Geniş Açılı Kamera
2 MP Makro Kamera
2 MP Mono Kamera
|
Ön Kamera
|
44 MP
|
Pil
|
4310 mAh, 50W Hızlı Şarj
|
İşletim Sistemi
|
Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
|
Boy x En x Kalınlık
|
159.1 mm x 73.3 mm x 7.8 mm
|
Ağırlık
|
173g
|
Renk
|
Yıldız Siyahı, Buz Mavisi
|
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
|
KDV dahil 7.299 TL
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