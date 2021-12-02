OPPO'nun Yeni Amirali Snapdragon 8 Gen 1 ile Gelecek

OPPO'nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu Premium Snapdragon 8 Gen 1 mobil platforma sahip olacak.

OPPO'dan Snapdragon 8 Gen 1 Müjdesi

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