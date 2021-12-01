Tek Bir Düğmeye ile Kendini İmha Eden USB Bellek Geliştirildi!

Rus yüksek güvenlik şirketi Rostec'in geliştirdiği bu sıra dışı USB bellek, tek bir düğme ile kendini yakarak imha ediyor!

01 Aralık 2021 09:02

Levent Öztürk