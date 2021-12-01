Tek Bir Düğmeye ile Kendini İmha Eden USB Bellek Geliştirildi!

Rus yüksek teknoloji şirketi Rostec'in bir yan kuruluşu olan Technodynamika'nın, standart bir USB flash sürücüye benzeyen, ancak içindeki NAND bellek çiplerini yok edebilen yerleşik bir fünye içeren bir USB flash sürücüsünün prototipini ürettiği açıklandı. İmha işleminin yalnızca diskin içini "kızarttığını" ve kullanıcı için tamamen güvenli olduğu söyleniyor.
Technodynamika'nın CEO'su Igor Nasenkov, bu USB bellek hakkında "Bilgileri yetkisiz erişime karşı güvenilir bir şekilde koruyabilen yeni bir cihaz ürettik: veri kurtarmanın imkansızlığı uzmanlar tarafından kanıtlandı. Gelecekte cihaz, uzun süreli depolama sırasında güvenlik, mekanik ve iklim etkilerine karşı direnç için test edilecek. Kasa için çeşitli tasarım seçenekleri üzerinde de çalışacağız" diyor.
Rostec'in açıklamasına göre, patlama mekanizması bir düğmeye basılarak etkinleştirilebiliyor ve bu da baskılı devre kartını yakan kümülatif bir yükü tetikliyor.
Tabii ki, parola korumalı verilerin parolaları, siber saldırılar yoluyla ya da birkaç yolun birlikte kullanılmasıyla çalınabiliyor. Bununla birlikte, Rostec'in kendi kendini imha edebilen sürücüleri, hassas verilerin kalıcı olarak erişilemez hale gelmesini sağlayacaktır.
Rostec, sistemi mükemmelleştirdikten sonra özel siparişler alacağını ve müşterinin istediği şekilde hem performansını hem de kapasitesini yapılandıracağını söylüyor. Ancak şirket, kendi kendini imha düğmesinin yanlışlıkla etkinleştirilmesini nasıl önlemeyi planladığını açıklamış değil...
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