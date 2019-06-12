Oppo'nun Katlanabilen Telefon Çizimleri Göründü
Bir süredir sesi çıkmayan katlanabilen telefonlar, Oppo'ya ait çizimlerle tekrar kendisini hatırlattı!
Katlanabilen telefonlar bir süredir sessizliklerini koruyorlar. Yeni gelen çizimler, bu sessizliği bozarak katlanabilen telefonların henüz ölmediğini gösterdi.
Oppo'nun Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) yaptığı bir başvurudan sızan çizimler, açılır kameralı, kulaklık girişli bir katlanan telefonu gösteriyor. Çizimlerde yenilikçi bir telefon görsek de, tüm fikirler her zaman gerçeğe dönüşmeyebiliyor.
Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X ile Şubat ve Mart'ta resmi olarak tanışmıştık. O günlerde teknolojideki büyük yeniliğin katlanabilen telefonlar olacağına inanılıyordu, katlanabilen telefonlarla ilgili patentler adeta havada uçuşuyordu. Galaxy Fold'un yaşadığı dayanıklılık sorunları ve çıkışının üst üste ertelenmesi, heyecanın yok olmasına yol açtı. Telefon üreticileri, Samsung'un deneyinin nasıl bir sonuç vereceğini izliyor ve buna göre davranmak istiyor olabilirler. Ancak Samsung'un telefonunun hala bir çıkış tarihi yok ve belki de diğer üreticiler, buradan çıkarmaları gereken dersi çıkardılar bile. Üstelik Huawei'nin başına gelen engellemeler, Huawei Mate X'in de geleceğini belirsiz hale getirdi.
Katlanabilen telefonların sıra dışı şekli dikkat çekici olabilir ancak şu an itibariyle ne kadar bekleyeceğimizi bile bilmiyoruz. Oppo'nun çizimleri katlanabilen telefonların yaşadığını gösterse de, bu cihazları elimize ulaştırmıyor.
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