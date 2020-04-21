.org Alan Adının Satışı, Bir Kez Daha Gerçekleşemedi

İnternetin alan adlarını yöneten ICANN, .org kaydını özel sermaye firması Ethos Capital'e satma kararını bir kez daha erteledi.
The Register'a göre kurumun yönetim kurulu, .org'un Internet Society'den Ethos Capital'e 1,3 milyar dolarlık satışını onaylamak üzereydi. Ancak Kaliforniya'dan başsavcı Xavier Becerra'nın mektubu, ICANN planlarını suya düşürdü. Durumu değerlendiren ICANN yönetim kurulu, kararı 4 Mayıs'a kadar bekletmeye karar verdi.
ICANN, dördüncü kez yaptığı ertelemeyi bir basın duyurusunda şöyle açıkladı:
"İncelememizin tamamlanması için ek süre tanımak amacıyla inceleme süresini 4 Mayıs 2020'ye uzatmayı kabul ettik".
Becerra'nın mektubu, .org alan adının satışının birkaç saat öncesinde ICANN'a ulaştı. Mektupta satışın "göz ardı edilmemesi gereken, ciddi endişeler doğurduğu" yazıyordu. Örneğin Ethos Capital'in alışılmadık kurumsal yapısı, soru işaretlerine neden olurken firma, bazı sorulara cevap vermekten de kaçınmıştı. Becerra, Ethos'un kar amacı güden firmalara dönüşecek olan iştirakleri hakkındaki bilgilerin az olduğunu, bu firmaların nasıl çalışacağının bilinmediğini söyledi.
Bu endişeler, .org alan adlarını kullanan kuruluşlar için belirsiz bir durum oluşturuyor. Karar 4 Mayıs'a kadar ertelendiğinden, endişeli tarafların ICANN ile görüşecek ve durumu değerlendirecek zamanı olacak.
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