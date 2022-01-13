Ortaçağ Atları Hakkında Şaşırtan Keşif: O Kadar da Heybetli Değillermiş!

Ortaçağ savaşlarını konu alan filmlerdeki heybetli atları unutun. O zamanların atları, aslında hiç de düşündüğümüz gibi değilmiş!

13 Ocak 2022 15:02

Levent Öztürk