Ortaya Çıkan Yeni Bir "UFO Videosu" UFO Meraklılarını Heyecanlandırdı

UFO'lar, her nedense Dünya üzerindeki komplo teorisyenlerine ait olmayan milyarlarca kamera ve tüm dünyadaki medya ve uzay organizasyonlarından ziyade, YouTuber'lar tarafından sürekli olarak yakalanıyor. Genellikle videoda görünenin penceredeki bir parıltı veya belki de bir Google logosu olduğu ortaya çıkıyor, ancak bazen, sadece arada sırada, bir meteoroloji balonu da olabiliyor.
YouTube'da hızla yayılan ve hemen aşağıda görebileceğiniz yeni bir video ve bu videoda görünen beyaz bir nokta, bazı yorumcular tarafından uzaylıların uçakların bıraktığı egzozları kontrol etmek için Dünya'ya geldiklerinin kanıtı olarak değerlendirildi. Ancak daha sonra "saçmalamayın, uzaylı filan değil" kuralı tekrar geçerli oldu.
YouTuber'lar, uzaylıların ne yapmak için burada olduklarına dair eski moda çılgın spekülasyonlarını bir anda tekrar ortaya atmaya başladılar. YouTuber The Hidden Underbelly 2. 0 videoda, "Bu video sizi şaşırtmamalı, çünkü beni şaşırtmıyor. Çünkü bu kimyasal çizgiler ortaya çıktığında, ki ben bunların üzerimize püskürtülen günlük vitamin dozumuz olduğunu düşünüyorum, bu beyaz küreleri hep görüyoruz" diyor ve ekliyor: "UFO'lar bu nesnelerin etrafında geziniyorlar veya bunun gibi hareket ediyorlar."
UFO Dediler; Meteoroloji Balonu Çıktı!
Gökyüzünde görülen bu beyaz çizgilerin çok basit bir açıklaması var: Uçak motorları çok ısınır. Uçağın dışındaki atmosferden çok daha fazla hem de. Egzoz gazları uçağı terk ederken sıcak su buharı soğuk havada donar ve bu videoda da görülen çizgilerin oluşmasına neden olur. UFO olarak değerlendirilen beyaz nokta ise, bir meteoroloji balonundan başka bir şey değil.
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