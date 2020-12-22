Ortaya Çıkan Yeni Bir "UFO Videosu" UFO Meraklılarını Heyecanlandırdı

UFO meraklıları, ortaya çıkan yeni bir video sonrasında yine "UFO'lar geldi" çığlıkları atmaya başladı. Ama bu videoda görünenin aslında çok basit bir açıklaması olduğu ortaya çıktı.