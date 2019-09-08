"Örümcek Adam" Tom Holland'dan Garip İstek!
Yeni Spider-Man (Örümcek Adam) filmlerinin yıldızı Tom Holland, belki de kendi kariyerini riske atacak bir istekte bulundu!
- Barış Terun
Tom Holland, başarılı oyunculuğu kadar yüksek enerjisi ile de tanınıyor. Spider-Man (Örümcek Adam) rolünü üstlenen aktör, Avengers: Infinity War'un sonunda sinema salonunda "Merak etmeyin, ben ölmedim" şeklinde çığlık atacak kadar radikal bir karakter.
Tom Holland'ın yeni talebi de çarpıcılıkta sınır tanımıyor. Aktör, "Miles Morales" karakterinin, yeni Örümcek Adam filmlerinde yer almasını, yani sinema perdesine taşınmasını istiyor. Peki bunun nesi garip? İlk kez 2011 yılında paralel bir evrende; Spider-Man rolüyle karşımıza çıkan Miles Morales, Peter Parker'ın, Yeşil Cin ve Kingpin tarafından öldürüldüğü bir ortamda Örümcek Adam olarak karşımıza çıktı. Yani aslında tek Örümcek Adam Peter Parker değil, Miles Morales de aslında Örümcek Adam evrenindeki diğer bir Örümcek Adam.
İki Spider-Man'in bulunduğu Earth-616'da Miles Morales ile yeniden karşılaşmıştık. Zira Morales, yok edilen evreninden dünyamıza geçiş yaptı. Kısacası Miles Morales karakteri, Peter Parker için ciddi bir tehdit. Oscar ödüllü Spider-Man: Into to Spider-Verse evreninde Morales çok beğenildi ve eleştirmenlerden de tam not almayı başardı.
Tom Holland, Miles Morales'in yeni Örümcek Adam evrenine katılması için tek şart koyuyor: Orijinal Spider-Man'e hiçbir şekilde zarar verilmeyecek. Peter Parker'a zarar verilmese dahi; bu Holland için rollerin paylaşılması anlamına geliyor.
Doğrusu, bu tür bir açıklama ve talebi nasıl değerlendirmemiz gerektiğinden biz de pek emin değiliz. Ama iki Örümcek Adam'ı aynı filmde görmek de herhalde fena olmaz.
Spider-Man: Far From Home, 1,1 milyar doları geçen gişe hasılatıyla açık ara en başarılı Örümcek Adam filmi oldu.
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