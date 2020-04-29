Twitter'da SMS Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Geçtiğimiz yıl Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabının hacklenmesiyle beraber SMS üzerinden Tweet atma özelliği sonlandırılmıştı. Ancak yeni yapılan açıklama ile beraber artık SMS ile bildirimler de alınamayacak. Böylece Twitter için bir dönem resmen sona ermiş oluyor.
Bilindiği gibi Twitter mecrası, hayatına ilk başladığı yıllarda 140 karakter sınırlamasına sahipti. Bu yapısıyla SMS tabanını temel alan Twitter, daha sonra ise karakter sınırlamasını geliştirmiş 280 karaktere ulaştırmıştı. Jack Dorsey'in Twitter hesabının hacklenmesi ve resmi hesabından ırkçı söylemlerin paylaşılmasıyla beraber bir karar alan Twitter yönetimi, güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle SMS ile Tweet atma dönemini kapatmıştı. Şimdi de SMS bildirimlerinin sonlandırılmasıyla beraber Twitter, SMS ile olan bağlarını kopartmış ve bir dönemin kapısını da kapatmış oldu.
Bir kullanıcının artık Twitter SMS bildirimlerini alamadığı gerekçesiyle Twitter destek ekibine yazdığı mektupla ortaya çıkan bu bilgi, Twitter tarafından da resmen cevaplanmış ve artık bu hizmetin çoğu ülkede kullanılmayacağı belirtilmiş. Ancak elbette 2 faktörülü kimlik doğrulama kodları için SMS hizmeti devam edecek.
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