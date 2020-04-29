Twitter'da SMS Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Twitter'da SMS dönemi resmen sona erdi. Açıklama, Twitter tarafından resmi olarak yapıldı.

  • Ercan Uğurlu
Twitter'da SMS Dönemi Resmen Sona Erdi!

Geçtiğimiz yıl Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabının hacklenmesiyle beraber SMS üzerinden Tweet atma özelliği sonlandırılmıştı. Ancak yeni yapılan açıklama ile beraber artık SMS ile bildirimler de alınamayacak. Böylece Twitter için bir dönem resmen sona ermiş oluyor.

Bilindiği gibi Twitter mecrası, hayatına ilk başladığı yıllarda 140 karakter sınırlamasına sahipti. Bu yapısıyla SMS tabanını temel alan Twitter, daha sonra ise karakter sınırlamasını geliştirmiş 280 karaktere ulaştırmıştı. Jack Dorsey'in Twitter hesabının hacklenmesi ve resmi hesabından ırkçı söylemlerin paylaşılmasıyla beraber bir karar alan Twitter yönetimi, güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle SMS ile Tweet atma dönemini kapatmıştı. Şimdi de SMS bildirimlerinin sonlandırılmasıyla beraber Twitter, SMS ile olan bağlarını kopartmış ve bir dönemin kapısını da kapatmış oldu.

Bir kullanıcının artık Twitter SMS bildirimlerini alamadığı gerekçesiyle Twitter destek ekibine yazdığı mektupla ortaya çıkan bu bilgi, Twitter tarafından da resmen cevaplanmış ve artık bu hizmetin çoğu ülkede kullanılmayacağı belirtilmiş. Ancak elbette 2 faktörülü kimlik doğrulama kodları için SMS hizmeti devam edecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
28 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı bileklik, TV ve cep telefonu fırsatı
1 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
1 milyon yazılımcı projesine nasıl başvurulur? 1 milyon yazılımcı başvuru ekranı
Günün En çok Okunanları
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Öldü mü? Sahte Fotoğraf İnterneti Salladı
Ramazan Ayında Beslenirken Bunlara Dikkat!
Popüler Antivirüs Yazılımının Başı, Bu Ciddi Problem Yüzünden Dertte
WhatsApp Hacklenebilir mi? WhatsApp Hesabınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?
Twitter'da SMS Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

 

 