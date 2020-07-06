Oscar ödüllü Ennio Morricone hayatını kaybetti! İşte hayatı, aldığı ödüller

Hem sinema hem müzik dünyasının önemli isimlerinden Ennio Morricone hayatını kaybetti. Oscar ödüllü İtalyan besteci Ennio Morricone'nun avukatı Giorgio Assumma bir süre önce ayağını kırıp Roma'da bir hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Avukatı, Ennio Morricone'nin aynı hastanede son nefesini verdiği belirtti. Peki Ennio Morricone kimdir? Ennio Morricone ödülleri neler?
ENNİO MORRİCONE KİMDİR?
1928 doğumlu İtalyan besteci Ennio Morricone, müzik serüvenine doğduğu şehir olan Roma'da başladı. Annesinin Morricone'un müziğe olan yeteneğini keşfetmesiyle Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimine başladı. Ünlü besteci, okulunu dereceyle bitirdi.
Morricone, adını dünyaya İtalyan yönetmen Sergio Leone'nin "Dolar" üçlemesine yaptığı müziklerle duyurdu. Clint Eastwood, Eli Wallach ve Lee Van Cleef'in başrolünü üstlendiği İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, the Bad and the Ugly) filmi için bestelediği müzikler ise halen tüm zamanların en iyi, en ilham verici ve orijinal yapıtlarından biri olarak gösteriliyor.
WESTERN FİLMLERİNİN MÜZİKLERİYLE TANINIR
Ünlü bestecinin çalışmaları, elektronika, rock, avant-garde caz gibi oldukça geniş bir yelpazenin içinde yer alıyor. Bunların az bir kısmı Western tarzında olmasına rağmen en çok bu eserleriyle ün kazanmıştır.
Quentin Tarantino gibi günümüz yönetmenleri de, Morricone'un geçmiş çalışmalarına filmlerinde yer vermeye devam ediyor. Morricone, 2007 yılında Onursal Oscar Ödülü'ne layık görülmüştü. Birçok kez Oscar'a aday gösterilen Morricone, 2016 yılında Tarantino'nun The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazanmıştır. Morricone'nin kalabalık olmayan, rafine müzik tarzı bilhassa İyi, Kötü ve Çirkin (Sergio Leone, 1966) ve Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968) gibi klasik Spagetti Western'lerinde kendini gösterir. Daha yakın zamanlarda, Misyon (The Mission,Roland Joffé, 1986), Dokunulmazlar (The Untouchables, Brian DePalma, 1987), ve Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) gibi filmlere yaptığı müziklerle konuşulmuş ve iyi eleştiriler almıştır.
Ödülleri
1969 - Premio Spoleto Cinema
1970 - Metti, una sera a cena için Gümüş Kurdele ödülü
1971 - Sacco e Vanzetti" için Gümüş Kurdele ödülü
1972 - La califfa için Cork Film International ödülü
1979 - Days of Heaven için Oscar adaylığı
1981 - Il prato için Premio della critica discografica ödülü
1985 - Once Upon A Time In America için Gümüş Kurdele ve BAFTA ödülleri
1986 - The Mission için Oscar adaylığı ile BAFTA ve Altın Küre ödülleri
1988 - Dokunulmazlar için Gümüş Kurdele, BAFTA, Grammy Ödülleri ile Oscar adaylığı
1988 - Gli occhiali d'oro için David di Donatello ödülü
1989 - Nuovo Cinema Paradiso için David di Donatello ödülü
1989 - Il giorno prima için Nint Annual Ace Winner ödülü
1989 - Pardo d'Oro alla carriera ödülü (Locarno Uluslararası Film Festivali)
1990 - Nuovo Cinema Paradiso için BAFTA, Prix Fondation Sacem del XLIII Cannes Film Festivali ve David di Donatello ödülleri
1991 - Stanno tutti bene için David di Donatello ödülü
1992 - Bugsy için Oscar adaylığı
1992 - Grolla d'oro alla carriera (Saint Vincent)
1993 - Jonas che visse nella balena için David di Donatello ve Efebo d'Argento ödülleri
1994 - ASCAP Golden Soundtrack (Los Angeles) ödülü
1995 - Leone d'Oro alla carriera (Venedik Film Festivali)
2000 - 1900 Efsanesi (1998) için Altın Küre ödülü
2000 - Canone inverso için David di Donatello ödülü
2000 - Malèna için Oscar adaylığı
2003 - 72 Meters için Golden Eagle ödülü
2006 - Carlo Azeglio Ciampi'nin elinden Grand Officer ödülü
2007 - Oscar Onur ödülü
2016 - The Hateful Eight için Oscar ödülü
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