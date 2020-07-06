Oscar ödüllü Ennio Morricone hayatını kaybetti! İşte hayatı, aldığı ödüller

Oscar ödüllü İtalyan besteci Ennio Morricone, 91 yaşında hayatını kaybetti. Film müziklerinin efsane ismi olarak bilinen Morricone "İyi, Kötü, Çirkin", "Bir Avuç Dolar" gibi 'spagetti western'leri ve Nuovo Cinema Paradiso, The Mission gibi sinema tarihinin önemli filmleri için yaptığı bestelerle çok sayıda ödül almıştı. Peki Ennio Morricone kimdir?