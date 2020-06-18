Oscar Ödülü alan son 5 yılın en iyi 15 filmi

Oscar Ödül Törenlerinde en iyi film ödüllerini alan filmleri bir araya getirdik. 2016'dan 2020 yılına kadar hangi filmler Oscar Ödüllerinin sahibi oldu? İşte en çok beğenilen 15 Oscar ödüllü film...
2020 Oscar Ödüllerini Kazanan Filmler
PARASİTE (PARAZİT)
En İyi Film, En İyi Uluslararası Film, En iyi Orijinal Senaryo: Parasite (Parazit)
Parasite filminin konusu nedir? Park Ailesi'yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Kim'ler "vazgeçilmez" lüks hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak verir. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit etmektedir...
FORD VS. FERRARİ (ASFALTIN KRALLARI)
En iyi kurgu: Ford vs. Ferrari
Asfaltın Kralları filminin konusu nedir? Asfaltın Kralları, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nın gerçek hikayesini konu alıyor. Henry Ford II ve Lee Iacocca ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Amerikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını ister. Otomotiv vizyoneri Carroll Shelby (Matt Damon) ve İngiliz şoförü Ken Miles'ın (Christian Bale) başını çektiği ekip, uzun yıllardır pistlere egemen olan Ferrari'yi Fransa'da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası'nda alt etmek için işe koyulur.
2019 Oscar Ödüllerini Kazanan Filmler
ROMA
Yabancı dilde en iyi film: Roma
Roma filminin konusu nedir? Cleo, Meksiko'nun orta sınıf ailelerinin yaşadığı bir Roma mahallesinde bulunan bir evde hizmetçi olarak çalışan genç bir kadındır. Bir yandan ev işleri ile uğraşan Cleo, bir yandan da evdeki dört çocukla ilgilenir. O tüm zamanını hizmetlisi olduğu evde geçirse de kendisine ait bambaşka bir dünyası vardır. Genç kadın, gönlünü Fermin adındaki bir adama kaptırmıştır. Fakat bu ilişki pek de Cleo'nun düşlediği gibi sonuçlanmaz. Bu sırada evin dört çocuk annesi olan hanımı Sofia, kocasının yokluğu ile başa çıkmaya çalışır. Birbirinden farklı hayatlara sahip olsalar da benzer travmalar yaşayan Cleo ve Sofia, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda birbirlerinin en büyük destekçisi olur.
BOHEMIAN RHAPSODY
En İyi Film Kurgusu, En İyi Ses Efekti ve En İyi Ses Kurgusu: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody filmi konusu nedir? Bohemian Rhapsody, Queen grubuna, müziklerine, klişelere meydan okuyan ve kuralları yıkarak dünyanın en sevilen sanatçılarından biri haline gelen ikonik solistlerine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Film, simgeleşmiş şarkıları ve devrimci sesiyle grubun meteorik yükselişine, Mercury'nin yaşam tarzının kontrolden çıkması ile çıkan iç çatışmaya ve yaşamını tehdit eden hastalığına rağmen Mercury'nin rock müzik tarihinin en büyük performanslarından birinde gruba liderlik ettiği Live Aid konserinin arifesinde muzaffer birleşme sürecine yayılıyor.
GREEN BOOK (YEŞİL REHBER)
En İyi Orijinal Senaryo: Green Book (Yeşil Rehber)
Yeşil Rehber filminin konusu nedir? Yeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip, Bronx'taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan'dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony'yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için "The Green Book" isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.
2018 Ocar Ödüllerini Kazanan Filmler
THE SHAPE OF WATER (SUYUN SESİ)
En iyi film: The Shape Of Water (Suyun Sesi)
The Shape of Water filminin konusu nedir? Soğuk savaş döneminin Amerika'sında yaşayan Elisa yalnız bir kızdır. Sessiz, rutin bir hayatı olan Elisa, gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışır. Ancak günün birinde Elisa'nın hayatı, iş arkadaşı Zelda ile devletin yaptığı gizli bir deneyi keşfetmesi ile değişir. Suda hapsedilen insansı bir yaratığın acımasız bir deneyde kullanıldığını fark eden Elisa, onunla iletişim kurmaya başlar. Aynı dili bilmeyen, aynı hayatlara sahip olmayan, hatta aynı genetikleri bile olmayan bu ikili, aralarında kurdukları tarifsiz bağ ile birbirlerinin hayatını değiştirecektir...
A FANTASTIC WOMAN (MUHTEŞEM KADIN)
Yabancı Dilde En İyi Film: A Fantastic Woman (Muhteşem Kadın)
Muhteşem Kadın filmi konusu nedir? Marina, kendinden yaşça büyük olan sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olan trans bir kadındır. Gündüzleri garsonluk yapan Marina, geceleri ise gece kulübünde şarkı söyleyerek hayatını devam ettirmektedir. Marina'nın bu düzenli hayatı, sevgilisinin ani ölümü ile birlikte tepetaklak olur. Artık Marina, hem geride ve yalnız kalmışlığın ağırlığı hem de kendisini dışlayan, hırpalayan bir toplumla mücade etmek zorunda kalır. Yoldaşının zamansız ölümünden sonra, Marina'ya dair her şey sorgulanmaya başlar. Orlando'nun ölümündeki etkisi, alışılmamış ilişkileri ve en önemlisi de kaybettiği sevgilisinin ardından yas tutma hakkı..
DUNKIRK
En İyi Film Kurgusu: Dunkirk
Dunkirk filmi konusu nedir? Christopher Nolan'ın 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesi'ni konu edinen filmi, yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin, düşman askerleri tarafından etrafının sarılması ile başlar.
Arkaları deniz olan bir yerde sıkışan askerler, düşman saldırısına karşı çaresiz bir durumda kalırlar.
2017 OSCAR ÖDÜLLERİNİ KAZANAN FİLMLER
MOONLIGHT (AY IŞIĞI)
En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo: Moonlight (Ay Işığı)
Ay Işığı filmi konusu nedir? İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir film olan Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. Chiron'un hayatının 3 ayrı dönemini anlatan film kahramanın annesi ile ilişkisine, okul hayatına, romantik ilişkisine, iş hayatına ve uyuşturucu satıcılığı yapan Juan ile olan ilişkisine değiniyor.
THE SALESMAN (SATICI)
En İyi Yabancı Film: The Salesman, İran
Satıcı filmi konusu nedir? Arthur Miller'ın "Satıcının Ölümü" oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad, Tahran'ın merkezinde yeni bir apartmana taşınır. Ancak Rana, burada taşındıkları yerin eski kiracısıyla bir sorun yaşar ve biri tarafından saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana'nın aksine intikam alma yoluna gidecektir ve bu yaşadıkları olay ikilinin hayatını dramatik bir şekilde değiştirecektir...
HACKSAW RIDGE (SAVAŞ VADİSİ)
En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)
Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi, tek bir kurşun sıkmadan 75'e yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikayesini ele alıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndan Medic Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı'nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin ilk Onur Madalyası'na layık görülen vicdani retçisi olur.
MANCHESTER BY THE SEA (YAŞAMIN KIYISINDA)
En İyi Orijinal Senaryo: Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Yaşamın Kıyısında filmi konusu nedir? Emekli bir dul olan Ali, yalnızlığını paylaşacağı bir insan ararken "hayat kadınlığı" yapan Yeter ile tanışır. Para karşılığı kendisine hayat arkadaşlığı yapmasını öneren Ali'nin bu teklifini, Alman Dili Ve Edebiyatı profesörü olan oğlu Nejat hiç olumlu karşılamaz. Nejat için Yeter'in "mesleği" kabul edilemezdir. Yeter'in asıl amacının Türkiye'de üniversitede okuyan kızını rahat ettirebilmek olduğunu anlayan Nejat, Yeter'e karşı daha sıcak duygular beslemeye başlar. Yeter'in beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi üzerine kızı Ayten'i bulmaya Türkiye'ye gitmeye karar veren Nejat'ın hayatında bambaşka bir pencere açılacaktır. Bilmediği tek şey ise, siyasi eylemci Ayten'in kaçak olarak Almanya'ya gitmiş olduğudur. Nejat'ın tahmin ettiği zamanda ve şekilde olmasa da, bir gün tüm bu karakterlerin yaşamları beklenmedik bir şekilde kesişecektir.
2016 OSCAR ÖDÜLLERİNİ KAZANAN FİLMLER
SPOTLIGHT
En iyi film: Spotlight
Spotlight filmi konusu nedir? Spotlight, taciz olayıyla gündeme gelen bir kilisenin kendini aklamaya çalışmasını ve bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesi yazarlarını konu alıyor. Gazetenin yazarlarından oluşan "Spotlight" takımı, Katolik Kilisesi'ndeki taciz iddilarıyla ilgili eski defterleri deşer. Bir senelik araştırmaları sonucunda, Boston'ın üst düzey dini, yasal ve idari birliğine ait on yıllarca gizlenen gerçeklere parmak basılır. Yeni atanan genel yayın yönetmeni Marty Baron 2001 yazında Globe'un başına geçmek üzere Miami'den geldiğinde, ayağının tozuyla Spotlight ekibini, 30 yıl boyunca düzinelerce çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan yerel bir rahip hakkındaki bir makaleyi takip etmekle görevlendirir. Boston'da Katolik Kilisesi'ni hedef almanın çok büyük yankı uyandıracağını bilen Spotlight editörü Walter "Robby" Robinson, muhabirler Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams) ve Michael Rezendes ve araştırmacı Matt Carroll davaya daha derinlemesine dalmaya karar verirler.
SON OF SAUL (SAUL'UN OĞLU)
En iyi yabancı film: Son of Saul (Macaristan)
Son of Saul filmi konusu nedir? 1944 yılında Auschwitz'deki vahşet kampında geçen hikayade Macar esir Saul Auslander'in hikayesi konu ediliyor. Saul, üst yetkililer tarafından öldürülmeden önce birkaç aylığına krematoryumda çalışması için seçilen 'komando'lardan biridir. Krematoryumun insanlık dışı gündelik işlerini yürütürken bir gün yakın zamanda yakılacak olan bir çocuğun cesediyle karşılaşır. Çocuğun peşine düşen Saul, kampa yeni gelen insanlar arasında kendi topraklarından insanların olduğundan da şüphelenir. Saul kısa bir süre içerisinde çocuğun vahşice yakılmasını önlemek ve onu geleneklere uygun bir şekilde gömebilmek için tüyler ürperten bir maceraya atılacaktır.
MAD MAX: FURY ROAD
En iyi yapım tasarımı, ses kurgusu ve ses miksajı: Mad Max: Fury Road
Mad Max: Fury Road filmi konusu nedir? Mad Max: Fury Road'da, zorlu geçmişi Mad Max'i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de bir şekilde kendini Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasında bulur. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe'dan kaçmaktadırlar ve Joe kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir.
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