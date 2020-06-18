Oscar Ödülü alan son 5 yılın en iyi 15 filmi

2020 yılından 2016 yılına kadar son 5 yılda Oscar Ödüllerinin sahibi olmuş en iyi filmleri bir araya getirdik. Yeni ve ödüllü filmler arıyorsanız, işte birbirinden iyi 15 farklı film...