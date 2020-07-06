Yüzüklerin Efendisi dizisi başlıyor! İşte Yeni Zelanda'daki setten detaylar

Yüzüklerin Efendisi dizisi için Yeni Zelanda onay verdi. Ülke koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlere izin vermiyordu. Yüzüklerin Efendisi dizisi gibi birkaç yapım daha Yeni Zelanda'da çekilmeye başlayacak.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri Yeni Zelanda'da devam ececek!

Yüzüklerin Efendisi serisi sırasıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003), Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012), Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013), Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014) olarak yayınlanmıştı. 

Daha sonra Amazon Prime'da Yüzüklerin Efendisi dizisi yayınlanmaya karar vermişti. Ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle dizinin çekimleri gerçekleştirilememişti.

Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Çekimleri Başlıyor

Salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'da gerçekleşecek olan çekimler için geçtiğimiz günlerde yeşil ışık yakıldı.

Yeni Zelanda çekimler için 206 ekip üyesini ve bu ekip üyelerinin ailelerinden 35 kişiyi ülkeye almaya karar verdi.

yüzüklerin efendisi

Çekimine İzin Verilen Yapımlar

Ülkeye giriş izni verilen çekim ekipleri arasında Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Ring dizisi)  ekibinin yanı sıra şu film ve diziler de var:

  • Cowboy Bebop
  • Power Ranger Beast Morphers
  • Sweet Tooth
  • The Greatest Beer Run Ever
  • The Power of the Dog
  • James Cameron'un Avatar serisi

Avatar serisi için de ülkeye 10 kişi davet edildi. Ülke içinde çalışan 35 kişilik ekip vardı.

Yukarıdaki listede bulunan projelerde yaklaşık 3.000 yeni istihdam yaratılacağı ve Yeni Zelanda ekonomisine 400 milyon dolar kazandıracağı tahmin ediliyor.

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