Yüzüklerin Efendisi dizisi başlıyor! İşte Yeni Zelanda'daki setten detaylar

Yüzüklerin Efendisi dizisi için Yeni Zelanda onay verdi. Ülke koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlere izin vermiyordu. Yüzüklerin Efendisi dizisi gibi birkaç yapım daha Yeni Zelanda'da çekilmeye başlayacak.