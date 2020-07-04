Oscar almış en iyi fantastik filmler listesi! IMDb puanını göre sıraladık

Fantastik filmler; insanın kendi monoton hayatından uzaklaşmasına, hayal kurmasına birer araç olarak gösterilebilir. Görsel efektlerin yanı sıra kostüm ve makyajlarla çok daha etkileyici olan fantastik filmler listesi hazırladık. Fantastik film seviyorsanız Oscar almış bu liste tam size göre!