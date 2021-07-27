Otomobil Devlerinin Büyük Kavgası: GM, Ford'u Dava Ediyor

Detroit Free Press ve The Verge'in haberine göre GM, Ford'u hem Super Cruise ismi hem de otonomi odaklı şirketi Cruise'in ismini kullandığı için ticari markalarını ihlal ettiği iddiasıyla dava ediyor. Ford, eller serbest sürüş sistemini Super Cruise olarak adlandırıyor, GM ise bu sisteme BlueCruise adını verdiğini duyurmuştu.
Firmanın Ford ile daha önceden bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yaptığı söyleniyor, ancak iki firma bir anlaşmaya varamadığından dolayı 24 Temmuz tarihinde bu dava açıldı. GM sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada "yapacak başka bir şeyimiz yoktu, Ford sorunu dostça çözmeye yanaşmadı" dedi.
Bu arada Ford'un temsilcisi, GM'nin davasının "haksız ve anlamsız" olduğunu savundu. İnsanlar, "cruise" (seyir) kelimesinin seyir kontrolünün kısaltması olduğunu biliyorlar ve Ford'un kullandığı BlueCruise terimi, firmanın Akıllı Uyarlanabilir Hız Kontrolü özelliğinin "bir sonraki evrimi" olarak değerlendiriliyor. Ford ayrıca GM'nin, BMW'nin Aktif Seyir Kontrolü (Active Cruise Control) ve Hyundai'nin Akıllı Seyir Kontrolü (Smart Cruise Control) gibi isimlendirmeleriyle ilgili neden dava açmadığını da sorguladı.
Ford'un bu konuda hassas olması doğal. İki firma da otonom (eller serbest) sürüşü çok önemli bir pazarlama gücü olarak görüyor ve bu teknolojiyi geliştirerek ilerde tamamen otonom araçlar üretmeyi planlıyor. Detroit tabanlı bu iki firmanın arasındaki büyük rekabet de zaten biliniyor. Ancak yine de bu davanın anlaşmayla sonuçlanacağı tahmin ediliyor.
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