Uygun Fiyatlı Tesla Model 2 Geliyor Olabilir; Hem de Yakında...

Son söylentilere göre Tesla, lanse edilen 25 bin dolarlık elektrikli arabasını beklenenden daha önce çok daha uygun fiyatlı şekilde piyasaya sürebilir.
Tesla Model 2 olarak adlandırılabilecek bu kompakt otomobilin, otomobil üreticisi Tesla'nın bugüne kadarki en ucuz aracı olacağı ve böylece bu otomobilin ABD'nin dışındaki ülkelerde de benimsenebileceğine ilişkin söylentiler öne çıkmış durumda.
Çin sosyal medya sitesi Weibo'daki bir gönderide bununla ilgili söylentiler dillendirilirken, ilk prototipin üretildiği ve Tesla'nın şu an tedarikçilerle üretim çalışması için temasa geçtiği söyleniyor.
Bu söylentiler şu an gerçek olmaktan çok uzak gibi dursa da, iddiayı ortaya atan kaynağın sızıntılarıyla güven vermesi biraz heyecan yaratmıyor da değil. Buna göre Tesla, bu aracının seri üretimine 2021'in sonunda başlayabilir. Eğer "ucuz" Tesla şu an gerçekten de prototip aşamasında ise, bu planın takvime uyduğu söylenebilir.
Öte yandan bu yılın başlarında Tesla Çin Başkanı Tom Zhu, şirketin Giga Şanghay tesisinde yeni bir modelin tasarlanacağı ve üretileceğini de doğrulamıştı. Ancak bunun sözü edilen Tesla modeli olup olmadığı net değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın