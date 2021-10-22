Otomotiv Sektörü Zor Günler Yaşasa da, Tesla İçin İşler Oldukça İyi Gidiyor

COVID-19 salgınının halen sürmesi bir yandan, global çapta süren çip krizi bir diğer yandan ve ekonomik buhranlar da süregelirken Tesla tüm bunlara karşın yine kar etmeyi başardı. Hatta öyle ki, şirketin bu defaki kazandı, geçtiğimiz yıla göre tam 5 kat daha fazla.
Tesla, 2021 yılı 3'üncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Tesla, paraya para demiyor. İşletme gelirini son çeyrekte yüzde 54 artırarak 2 milyar dolara ulaştırmayı başaran şirket, özellikle Model 3 ve Model Y araçlarının rekor satışlar elde ettiğini de belirtiyor.
2021'in 3'üncü çeyreğinde toplam 232 bin 102 adet otomobil satışı yapan şirket, bunlar arasında Model X ve Model S araçlarının sadece 9 bin 289 adet olduğunu söylerken, Model X ve Model Y araçlarının satışlarında rekor yaşandığının altını çiziyor.
Bir önceki çeyrek raporlarına göre araç siparişlerini yüzde 20 oranında artıran Tesla, 2020'nin 3'üncü çeyreğine göre ise yüzde 70 oranında daha fazla araç satışında bulunmuş. Tesla'nın Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Direktörü Martin Viega konuyla ilgili olarak, "Tesla, mevcut araç segmentlerinde kalıpları kırmaya devam ediyor ve bunu her yeni ürünle yapmayı umuyoruz" derken, "Halka açık olarak söylediğimiz gibi, sonunda daha büyük hacimlere ulaşmak için araç yelpazesini genişleteceğiz. Bunu yapmak için küçük ve orta boy sedanlar, SUV'ler ve kamyonlar gibi tüm ana segmentlerde olmamız gerektiğine inanıyoruz ve elbette, Robo taksinin devasa alanında..."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın