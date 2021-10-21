Robot Süpürge, Geleneksel Elektrikli Süpürgenin Yerini Alabilir mi?

Çoğumuz için boş zamanımızı evi temizleyerek geçirmek, pek yapmak istediğimiz bir şey olmasa gerek. Bunun yerine ayaklarımızı uzatıp iyi bir kitabın ya da filmin keyfini çıkarmayı tabii ki tercih ederiz. Ama yine de, bir şekilde evimizi temizlemek zorundayız.
En iyi robot elektrikli süpürgeler, konu zeminlerinizi temizlemeye geldiğinde kesinlikle keyif yapmamıza yardımcı olabilir. Evinizin içinde kendi yolunu çizerek halılardan ve sert zeminlerden kir ve döküntüleri toplayarak zor işleri üstlenebiliyorlar. Pazar araştırma firması Statista'ya göre, ABD'de robot süpürgesi olan hanelerin sayısı, sadece 2018'de, yüzde 11 artarak 14,2 milyona ulaştı.
Peki ama zemin temizliğini tamamen bir robot elektrikli süpürgeye devredebilir miyiz? Başka bir deyişle, bir robot süpürge, geleneksel elektrikli süpürgemizin yerini alabilir mi? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım...
Robot Süpürgeler: İyi Ama O Kadar da Değil!
Robot elektrikli süpürgeler, sert zeminlerden ve halılardan günlük kir ve döküntüleri toplamakta oldukça iyiler. Ancak şu anda, piyasadaki iyi elektrikli süpürgelerin bazılarının emiş gücüyle eşleşebilecek bir robot süpürge modeli pek yok. Bu da, bazı kir ve döküntülerin en iyi robot süpürge modelleri tarafından bile es geçilebileceği anlamını taşıyor.
Bu, sert zeminlerde daha az sorun yaratır. Ancak parkelerde, aralara giren kirlerin çıkarılması için güçlü emiş gerekecektir.
Çok çeşitli robot elektrikli süpürge tasarımlarını test ettik ve üretici veya fiyat noktası ne olursa olsun, robot elektrikli süpürgelerin geleneksel bir elektrikli süpürgeyle aynı şekilde performans göstermekte zorlandığını gördük. Evinizde yalnızca bir robot elektrikli süpürge kullanacak olsaydınız, en güçlü geleneksel elektrikli süpürgelerden birini haftada bir ya da iki kez kullanarak elde edeceğiniz temizliği elde edemezdiniz.
Bir diğer sorun da halılarda ortaya çıkıyor; ama bu sorun performans değil. Bazı robot elektrikli süpürgelerin halı üzerinde emiş gücünü otomatik olarak artırdığını ve bu nedenle pilin varsayılan süreden daha hızlı tükendiğini bilmelisiniz. Bu, robot elektrikli süpürgenin tek bir şarjla evinizin temizliğini tamamlayamaması ile sonuçlanabilir.
Merdivenler, Sandalyeler ve Diğer Engeller
Robot elektrikli süpürgeler en iyi şekilde dağınık olmayan alanlarda çalışır ve daha ince modeller düşük boşluklu mobilyaların altını temizleyebilir. Ama yemek odası sandalyeleri ve evinizdeki diğer mobilyalar arasına sığmakta zaman zaman zorluk yaşayabilirler. Bu da zemindeki bazı alanların hiç temizlenmemesi ile sonuçlanabilir.
Benzer şekilde, çoğu robot elektrikli süpürge yerdeki bazı engelleri temizlemek için mücadele eder, bu nedenle ister çamaşır yığınından yanlışlıkla düşen bir çorap olsun, isterse başıboş bir şarj kablosu olsun, kendinizi fırçadaki öğeleri çözmek için saatler harcarken bulabilirsiniz.
Robot elektrikli süpürgeler nispeten yavaş bir hızda hareket eder ve engellere çarparlarsa darbenin çok güçlü olmamasını sağlayan plastik tamponlara sahiptirler. Ancak bu plastik tamponlar vazo gibi hassas nesneleri devirme potansiyeline de sahiptir, bu nedenle eğer evinizde bir robot süpürge kullanacaksanız, sahip olduğunuz öğeleri ona göre yerleştirmelisiniz.
Robot süpürgeler, elde taşınan bir elektrikli süpürge gibi mobilyalarınızı temizleyemez. Bunun yerine, en iyi hareket tarzının, zemin temizliğinizin çoğunu üstlenmek için bir robot elektrikli süpürgeye yatırım yapmak olduğunu düşünüyoruz, ara sıra kapsamlı temizlik için mevcut geleneksel elektrikli süpürgenizi kullanmanız şart.
Son bir sorun da merdivenler... Her ne kadar akıllı cihazlar olsalar da, merdivenlerden yukarı veya aşağı doğru hareket edemezler. Evinizde birkaç kat varsa, kendinizi evinizin farklı katları arasında robot süpürgeyi taşırken bulacaksınız.
Sadece Bir Robot Elektrikli Süpürgeyle Hayat Geçer mi?
Kısacası, ister sert zeminleriniz olsun ister halılarınız olsun, düzenli olarak derinlemesine temizlik yapmaları mümkün olmadığından ve dar mobilyaların altına oturan alanlar hiç temizlenemeyebileceğinden, mevcut bir geleneksel elektrikli süpürgeyi tamamen robot elektrikli süpürgeyle değiştirmenizi tavsiye etmiyoruz.
Tabii ki bu, robot elektrikli süpürgelerin işe yaramadığı anlamına da gelmiyor. Söylemek istediğimiz, onları sadece yardımcı cihazlar olarak düşünmenizin daha doğru olacağı. Hem geleneksel bir elektrikli süpürge, hem de bir robot süpürge bulundurarak mümkün olan en iyi temizliği elde edeceksiniz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın