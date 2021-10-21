Robot Süpürge, Geleneksel Elektrikli Süpürgenin Yerini Alabilir mi?

Son dönemin popüler cihazları olan robot elektrikli süpürgeler, geleneksel elektrikli süpürgenin yerini alabilir mi? Sadece bir robot süpürge ile hayatı geçirmek mümkün mü? Gelin cevapları birlikte arayalım...

Sadece robot süpürge yeter mi?

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