Oura Akıllı Yüzükleri ile, COVID-19'u Üç Gün Erken Fark Etmeyi Başardılar

Araştırmacılar, akıllı yüzükleri ile tanınan Oura'nın yüzükleri ve yapay zekayı bir araya getirerek, Koronavirüs bulaşını 3 gün önceden tespit edebildiklerini söylüyorlar.