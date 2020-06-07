Oura Akıllı Yüzükleri ile, COVID-19'u Üç Gün Erken Fark Etmeyi Başardılar

Koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmadaki en büyük zorluklardan biri, asemptomatik kişilerin (veya taşıyıcıların), hasta olduklarını fark etmeden önce virüsü yayabiliyor olmaları. West Virginia Üniversitesi'nin (WVU) Rockefeller Nörobilim Enstitüsü (RNI) ve WVU Tıp tarafından Nisan ayında başlatılan bir çalışmada, Oura'nın akıllı yüzükleri ve AI tahmin modelleri kullanılarak, bulaşın semptomlar ortaya çıkmadan önce öngörülmesi araştırıldı. Araştırmacılar, bu sayede COVID-19 ile ilgili semptomları üç güne kadar daha erken bir dönemde ve %90'ın üzerinde doğruluk ile belirleyebildiklerini iddia ediyorlar. Oura yüzükleri, özellikle yurt dışında büyük ilgi gören giyilebilirlerden biri. Görevleri ise, standart bir fitness bandı gibi çalışmak, vücut verilerinizi veya uyku kalitenizi takip etmek.
Nörobilim tabanlı yaklaşım, işte bu yüzükten alınan veriyi, farklı bir uygulamanın toplayacağı veri ile harmanlamayı amaçlıyor. Katılımcıların stres, endişe, hafıza ve diğer fizyolojik ve algısal biyometrikleri, RNI tarafından geliştirilen uygulama ile takip ediliyor. Oura Ring ise, vücut ısısı, kalp atışı değişkenliği, dinlenme durumundaki kalp atışı, solunum hızı ve uyku düzeni gibi fizyolojik verileri topluyor. Uygulama ve yüzükten gelen veriler bir araya toplanıyor; AI rehberliğindeki modellerde bir arada işleniyor.
%90'lık doğruluk oranı iyi bir oran gibi görünse de, asemptomatik kişilerin kayda değer bir kısmının fark edilmemesi anlamına da geliyor. Bu oran, 1.000 kişinin bu sistemi kullanması durumunda 100 kişinin halen yanlış sonuçlar alabileceği demek. Her ne kadar bu çalışma ümit verici olsa ve gelecekte edinebileceğimiz çözümler hakkında ipuçları verse de, bu tür bir ürünün gerçek dünyada kullanımı için bir süre daha beklememizin gerekeceği kesin.
Platform şu anda 600'den fazla sağlık çalışanı ve ilk yardım ekibi tarafından test ediliyor ve RNI, Thomas Jefferson Üniversitesi ve Vanderbilt Üniversitesi gibi ortaklarla beraber testi 10.000'den fazla katılımcıyı içerecek şekilde ölçeklendirmeye çalışıyor.
Araştırma, yüzükleri kullanarak COVID-19 enfeksiyonlarını öngörme üzerine yapılan tek çalışma değil. California San Francisco Üniversitesi (UCSF) araştırmacıları da Oura Ring'in acil yardım tıp çalışanlarında virüsü tespit etmek için nasıl kullanılabileceğini inceliyor.
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