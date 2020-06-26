Oyun Dünyasında Kazanmanın Şifresi: Güçlü Bilgisayarlar

Tüm dünyada ve ülkemizde oyun dünyasına artan ilgi karşısında bilgisayar teknolojileri de bu ilgiyi karşılayacak oyun teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Casper da Excalibur markasıyla oyun dünyasına, gelişen teknolojilere uygun ürün ve donanımlar sunmaya devam ediyor.