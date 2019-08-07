Oyun Dünyasını Değiştiren 6 Oyun
Oyun tarihinde büyük etkiye sahip olan, oynadığımız tüm oyunları etkileyen 6 efsane oyunu bir araya getirdik!
PC oyunlarının tarihinde, tüm oyunlar üzerinde etkisi bulunan önemli yapımlar var. Yenilikleriyle büyük bir dalga yaratan bu oyunlar, bugün oynadığımız oyunların temelinde pay sahibi. Aşağıda bu oyunlardan altısını sıraladık. İşin en iyi yanı, türleri yeniden tanımlayan bu oyunları oynaması da çok keyifli.
1. Doom
Doom'u tüm zamanların en tesirli oyunlarının en başında sayabiliriz. Bir uzay denizcisini kontrol ettiğiniz oyunda labirent şekilli askeri üsler arasında dolaşıp, düşmanlarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Oyunda üçüncü kişi gözünden üç boyutlu bir ortamda bulunsanız da, gördüğünüz her şey iki boyutlu.
2. World of Warcraft
World of Warcraft, dünya çapında birçok oyuncuyu, çeşitli görevleri yerine getirmek için hayali bir dünyada birleştiriyor. 2004'te yayınlanan oyunu hala milyonlarca kişi oynuyor. World of Warcraft, oyunların aylık bir üyelik ücretiyle oynanabileceğini göstermesi bakımından önem taşıyor.
3. Half-Life 2
Half-Life 2, bulmacaları çözmekte kullanılan yer çekimi silahı gibi eşsiz mekaniklerle dolu bir fps oyunuydu. Türü shooter bile olsa, etrafınızdaki insanların birbirleriyle konuştuklarını duyabiliyordunuz. Half-Life 2'nin en önemli yeniliklerinden bir tanesi, Steam dijital mağazasıyla gelmesiydi.
4. The Sims
2000'de çıkan Sims bir anda popüler hale geldi. İlk oyunda kendi sanal insanlarınızı oluşturup, hayatlarının her yönünü kontrol edebiliyordunuz. Onları yedirip içirmek, arkadaşlarıyla konuşturmak, işe götürmek, yüzdürmek ve fazlası sizin kontrolünüzdeydi. Oyunun diğer önemli özelliği, karakterinizin yaşadığı evi de inşa edebilmenizdi. Sadece evin şeklini değil, dekorasyonunu da siz yapıyordunuz.
5. The Secret of Monkey Island
1990'da LucasArts tarafından yayınlanan The Secret of Monkey Island tarihteki ilk "işaretle ve tıkla" macera oyunu elbette değildi, ancak oyunda karakterle olan iletişiminiz ve ölmemeniz önemli değişikliklerdi. Korsan özentisi Guybrush Threepwood'u kontrol ettiğiniz oyunun sunduğu bol eğlenceli deneyim, daha sonraki yüzlerce oyunu etkiledi.
6. The Witcher 3
Aynı isimdeki fantastik romanlardan ilham alan The Witcher 3'te Geralt'ı kontrol ediyor, silahlarınız ve büyülerle düşmanlara karşı savaşıp, kız kardeşini bulmasına yardımcı oluyorsunuz. 2015'te çıkan oyun, ortamlardaki ince detaylarıyla, açık dünya oyunların nasıl olması gerektiğinin çok iyi bir örneğiydi.
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