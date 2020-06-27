Cyberpunk 2077 Işın İzleme Özellikleri ve NVIDIA DLSS 2.0 Desteği Geliyor

Cyberpunk 2077'nin oyunların performansını artıran NVIDIA DLSS 2.0'ı destekleyeceğine ve oyunun ışın izleme özelliğini nasıl kullanacağına dair en son detaylar, yeni bir fragmanla duyuruldu.