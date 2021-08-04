Oyun Oynarken Oyun Kumandasından Yıldırım Çarptı!

Evet, bu sözler Tennessee, Robertson County'den bir adama ait. Geçtiğimiz cumartesi gecesi dışarıda fırtına sürerken evinde sakin sakin oyun oynayan bu adam, ne yazık ki yıldırıma çarpılmış. İlginç olan şu ki, buna sebep olan elindeki oyun kumandası.
Kullandığı oyun kumandası üzerinden yıldırıma çarpılan genç adam olay sonrası apar topar hastaneye yatırılırken, Robertson County Acil Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Josh Rice, ekipler eve ulaştığında, adamın evinin yakınına yıldırım düştüğünü belirlediklerini ve bir video oyunu kumandası aracılığıyla şok geçirdiğini söylediler. Evet, bir video oyun kumandası aracılığıyla...
Evet, kablosuz video oyun kumandalarının bir başka avantajını da böylece görmüş oluyoruz sanırız. Yıldırım çarpmasına maruz kalan genç adam, elinde tuttuğu oyun kumandasının kablosu üzerinden, dışarıya düşen yıldırıma tutulmuş. Neyse ki herhangi bir yaralanma durumu söz konusu değil, fakat yine de bu olay oldukça korkutucu olsa gerek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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