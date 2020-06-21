Oyunculara En Çok Counter Strike: GO ve Minecraft ile Saldırdılar

Geçtiğimiz aylar içerisinde salgın sebebiyle oyun oynayan insanların sayısı arttı. Tabii ki siber suçlular da bu artıştan faydalanmayı hedefledi ve oyunları kullanan siber saldırılarda ciddi bir artış yaşandı.
Güvenlik firması Kaspersky'nin söylediğine göre kullanıcıları oyun temalı kötü amaçlı sitelere yönlendirme çabalarının sayısı salgın öncesine göre, Nisan ayında %54 daha yüksekti. Popüler oyun platformu Steam'den bahseden phishing sayfalarına yönlendirmeler ise %40 oranında arttı.
Oyuncuları tehlikeli alan adlarına yönlendirirken en çok kullanılan oyunlar ise, Minecraft, Counter Strike: Global Offensive ve The Witcher 3 oldu.
Kaspersky tarafından gözlemlenen saldırıların büyük bir çoğunluğunda siber suçlular kurbanlarını bedava indirmeler, güncellemeler, genişletme paketleri veya hileler ile çekmeye çalışıyorlardı.
Tuzaklı internet sitelerine giren kullanıcılar ise şifre çalıcılardan fidye yazılımlarına ve kriptopara madencilerine kadar pek çok farklı kötü amaçlı yazılımın bulaşması ile karşılaştı. Kaspersky Güvenlik Uzmanı Maria Namestnikova'nın söylediğine göre video oyunlar ile ilgili bu saldırıların büyük bir çoğunluğu pek karmaşık değildi ve başarılarında kullanıcıların etkisi büyüktü.
Evden çalışma döneminde firmalara bağlanmak için kullanılan bilgisayarlar ile oyunların oynandığı bilgisayarların pek çok kişi için aynı olması ve hatta bu bilgisayarların çocuklar, eşler ve evdeki diğer kişiler ile ortak kullanılabiliyor olması, sadece kişisel bilgi ve parasal kaynakları değil, firma kaynaklarını da tehlikeye atıyor. Bu yüzden de evden çalışırken, eğer mümkünse, iş bilgisayarı ve kişisel bilgisayarı ayrı tutmakta büyük fayda var.
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