Tüm Güvenlik Risklerine Rağmen, Halen Aynı e-posta Hatasını Yapıyoruz

Önemli dosyaları başkaları ile paylaşmak istediğimizde, halen aynı hataları yapmaya devam ediyoruz. Bu hataların başında ise, e-postalar geliyor.

  • Levent Öztürk
Her şeye rağmen, e-postaya devam

NordLocker'ın yeni araştırmasına göre var olan büyük risklere rağmen, e-postalar halen kullanıcılar arasında dosya paylaşmanın en yaygın yöntemi olmaya devam ediyor. Firma, anonim olarak Birleşik Krallık ve ABD'de 1.400 kişi ile bir anket düzenleyerek, kullanıcıların dosya depolama ve paylaşma alışkanlıklarını inceledi. Bu anket araştırması sonucunda da ABD'de %58, BK'de %56 oranında kullanıcının dosyaları e-posta üzerinden paylaşmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

NordLocker şifreleme uzmanı Oliver Noble, e-postaların siber saldırılar için en popüler hedeflerden biri olduğunu hatırlatarak, bir e-postanın hack'lenmesi durumunda e-posta ile gönderdiğiniz hassas belgeler veya özel fotoğraflar gibi tüm eklerin de suçluların ellerine geçebileceğini belirtti.

BK ve ABD de dahil olmak üzere Dünya'nın pek çok yerinde insanların büyük bir çoğunluğu kişisel bilgisayarlarını eşleri, çocukları veya ebeveynleri de dahil olmak üzere diğer kişiler ile paylaşıyorlar. Ancak bir bilgisayara birden fazla kişinin erişiminin olması güvenlik risklerini arttırıyor ve kullanıcıların bir şekilde dosyalarını korumalarını gerektiriyor.

Ankete katılanların %75'i dosyaları için en azından bir koruma yöntemi kullandığını belirtirken, şifre koruması en popüler seçim (%46) olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca NordLocker kullanıcıların sadece %16'sının dosyalarını korumak için şifreli bulut depolama kullandığını ve %12'sinin dosyaları bilgisayar üzerinde "manuel olarak" sakladıklarını söylüyor.

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