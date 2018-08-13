"Oyunu Güçlendirin" Kampanyasıyla 3 Oyun Hediye!
AMD, Radeon RX Vega, RX 580 veya RX 570 grafik kartı veya bu kartların bulunduğu sistemleri satın alanlara 3 flaş oyunu hediye ediyor.
AMD, yaptığı açıklama ile AMD Radeon RX Vega, RX 580 veya RX 570 grafik kartı veya bu kartların bulunduğu sistemleri seçili perakende noktalarından satın alanlara, son dönemin en çok beklenen oyunlarından Assassin's Creed Odyssey, Star Control: Origins ve Strange Brigade'in PC sürümlerini hediye edeceğini duyurdu.
Star Control: Origins ile 2086 yılındaki galaktik topluluğa katılacak ve uzay gemisi savaşlarının heyecanını yaşayacaksınız. Strange Brigade'de ise unutulmuş bir kadim şeytani güce karşı savaşacaksınız. Assassin's Creed Odyssey'le de savaşın yıktığı Antik Yunan'da kendi kaderinizi ve yolunuzu belirleyecek, aynı zamanda da epik bir macera yaşayacaksınız.
Strange Brigade 28 Ağustos'ta, Star Control: Origins 20 Eylül'de, Assassin's Creed Odyssey ise 5 Ekim'de piyasada olacak. Promosyon dönemi 7 Ağustos'ta başlayıp, 3 Kasım 2018'de sona erecek. Oyun kodları ise 31 Aralık 2018'e kadar kullanılabilir olacak.
Kampanyaya şu an Vatan Bilgisayar ve Teknobiyotik üzerinden erişilebiliyor.
Ercan Uğurlu
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