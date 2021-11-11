Avustralyalı Bir Kadın, Sadece COVID-19 Aşısı Olarak 1 Milyon Dolar Kazandı

Avustralya'da bir kadın, ülkedeki aşı oranlarını artırmayı amaçlayan bir hayırsever kuruluş sayesinde, sadece COVID-19 aşısını yaptırdığı için 1 milyon Avustralya Doları (740.000 ABD Doları) tutarında sürpriz bir ikramiye kazandı. Million Dollar Vax Alliance olarak adlandırılan grup, çoğunlukla anonim bağışçılardan ve şirketlerden oluşuyor. Grup, bir şanslı Avustralyalıya 1 milyon Avustralya Doları ikramiye teklif ediyordu ve bunu kazanan, 25 yaşındaki Joanne Zhu oldu.
ABD'de, COVID-19 aşısına teşvik amacıyla çeşitli ikramiyeler dağıtılması oldukça sık görülen bir durum. Diğer taraftan, bazı şirketler aşılanmamış kişilerin maaşlarını veya iş akitlerini sonlandıracaklarını söylüyor. Ama Avustralya'da bu ikramiye ilk kez veriliyor.
Avustralya'da, ülke genelinde karantinalar devam ederken COVID-19'un durdurulmasında büyük bir dönüm noktası olan 16 yaş üzeri için resmi olarak yüzde 80'lik bir aşılama oranına ulaşıldı.
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