Özel İşletmeye Ait Bir Japon Roketi Uzaya Vardı
Japonya bünyesinde faaliyet gösteren özel bir girişimin geliştirdiği roket, uzay tarihine geçti...
- Doğan Kürşat Aktaş
Japonya nihayet başarılı özel teşebbüsle uzay uçuşu gerçekleştirmiş olan ülkeler listesine girdi. Interstellar Technologies, MOMO-3 sondaj roketini uzaya başarıyla taşıdı ve araç Pasifik'e sıçramadan önce Kármán hattını (62 mil irtifadan) kolayca geçti.
Bu, mütevazı bir başlangıç (roket sadece 8 dakika ve 35 saniye boyunca uzayda kaldı) ama aynı zamanda Interstellar'ın önceki iki girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yüreklere su serpen bir sonuç.
Görevin başarısı birçok faktöre bağlıydı. Interstellar'ın nihai amacı, küçük uyduları devletin yanı sıra özel teşebbüslerle fırlatmak ve maliyetten büyük bir tasarruf sağlamaktı. Bu, aynı zamanda ülke bünyesindeki birçok şirket için de uzay turizmi hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırıyor.
Bu başarı, Interstellar'ın kurucusu Takafumi Horie üzerindeki baskının bir kısmını da hafifletti. Tartışmalı girişimcilik tarihini (muhasebe sahtekarlığı mahkumiyeti de dahil olmak üzere) göz önüne alındığında Livedoor yaratıcısının uzay uçuşu planlarına şüpheyle yaklaşılmıştı. Bu gelişme, Horie'nin inisiyatifinin temel düzeyde başarılı olduğunu gösteriyor. Asıl zorluk, bunun gibi bir testi tam teşekküllü bir işletmeye çevirmek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın