Sony PlayStation 5 İncelemesi: Yeni Nesil PS5'i A'dan Z'ye İnceledik!

Sony'nin uzun zamandır beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i A'dan Z'ye, tüm detaylarıyla test ettik: PlayStation 5 ne kadar iyi, PlayStation 5 satın alınır mı? Aradığınız tüm cevaplar, kapsamlı inceleme raporumuzda sizleri bekliyor.

12 Kasım 2020 01:30

Ercan Uğurlu