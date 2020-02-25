Üreticiler, "Çok Hızlı Şarj Cihazları" için Harekete Geçti

Apple, Samsung gibi önde gelen telefon üreticileri, 65W şarj gücü sunan cihazları bu sene satmak için harekete geçti!

Üreticiler, 65W Şarj Cihazları için Harekete Geçti

İddialar doğruysa Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi telefon üreticileri, gücü 65 watt'a ulaşan GaN (galyum nitrür) tabanlı şarj cihazlarını bu sene tanıtmaya hazırlanıyorlar.

İddianın kaynağı IT Home, yani henüz resmi bir açıklama yapılmadığını söyleyelim. Bilgi doğruysa şarj süresi, yakın bir gelecekte iyice kısalacak demektir. GaN şarj adaptörlerinin daha verimli ve küçük oldukları biliniyor, üstelik silikon cihazlara göre daha az bileşene ihtiyaç duyuyorlar. Teknolojinin bugüne kadar tüketiciye ulaşmasının önünde ise yüksek maliyeti vardı. Firmalar, şimdi teknolojiyi makul bir fiyatla bizlere ulaştırmak için çalışıyorlar.

CES 2020'de görünen birçok GaN cihazı, teknolojinin önümüzdeki aylarda hayatımıza girmeye hazır olduğunu gösteriyor. Bugün üçüncü parti GaN şarj adaptörlerini satın almanız bile mümkün. Xiaomi'nin Xiaomi Mi 10 Pro'yu 45 dakikada şarj eden bu tür bir şarj cihazı bulunuyor. Apple ve Samsung gibi firmaların teknolojiyle tam olarak ene yapacakları ise bilinmiyor. Apple'ın şu an sattığı en güçlü şarj cihazı, 18W gücünde ve iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ile geliyor.

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