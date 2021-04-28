Palit GeForce 3060 Dual OC İncelemesi

PC oyunculuğu hem iyi hem de kötü bir dönem geçiriyor. İyi bir dönem geçiriyor çünkü yeni ekran kartları ışın izleme başta olmak üzere önemli görsel yenilikler sunuyor. Dahası 4K oyun deneyiminden bahsedebiliyoruz ve bunun için ekstrem bir PC gerekmiyor. Kötü dönemin sebebiyse herkesin bildiği üzere kripto para madencilerinin piyasadaki ekran kartlarını adeta vakumlaması ve fiyatların da buna bağlı olarak yükselmesi. Ekran kartı arenasının uzun zamandır lideri diyebileceğimiz nVidia, RTX 3000 serisiyle son dönemde adından epey söz ettiriyor. Gelin 8 nm teknolojisiyle üretilen GeForce RTX 3060 GPU'su üzerine kurulu olan Palit GeForce 3060 Dual OC, iyi bir ekran kartı bulmanın zorlaştığı bu zorlu dönemde nasıl bir tablo çiziyor birlikte göz atalım.
Palit GeForce 3060 Dual OC neler sunuyor?
Adındaki OC ibaresinden de anlayabileceğiniz gibi üreticisi Palit, bu kartın performansını nVidia'nın standart özellikleri itibariyle bir miktar artırmış. Bu artırma; sadece oyun oynarken ortaya çıkıyor (1780 yerine 1837 MHz Boost hızı var). Böylece hem ekstra hız elde ediliyor hem de GPU'nun 3B özellikleri yoğun olarak kullanılmadığında gereksiz bir güç tüketimi ve ısınma ortaya çıkmıyor. 192 bit, 12 GB GDDR6 bellekle donatılmış olan kart, 1320 MHz'lik çekirdek hızına ve 3584 Cuda çekirdeğine, 3 adet DisplayPort (1,4a) ve bir adet HDMI (2,1) çıkışına sahip.
Palit GeForce 3060 Dual OC'nin performansı nasıl?
nVidia'nın Ampere mimarisine sahip olan RTX 3060, 2. nesil ışın izleme ve 3. nesil tensör çekirdekleri bu GPU'yu desteklenen 3B uygulamalarında şaha kaldırıyor. Şu anda oyuncular arasındaki en popüler işlemcilerden biri olan Intel Core i5 9400F ile gerçekleştirdiğimiz testlerde 4K çözünürlük ve ultra kalite ayarlarında Doom Eternal ile 70 kare/sn'nin altına düşmeyen kart, ortaya koyduğu performansla beğenimizi kazandı. Işın izleme performansını da test ettiğimiz kartı Cyberpunk 2077 ile denediğimizdeyse, RTX / DLSS kalite modunda ve full HD çözünürlükte 40 kare/sn civarında bir sonuç elde ettik. Palit GeForce RTX3060 Dual OC ile; işlemcinize bağlı olarak güncel oyunları rahatlıkla Full HD çözünürlükte oynayabileceğiniz gibi, oyuna bağlı olarak 4K da dahil olmak üzere daha yüksek kalite ayarlarıyla da akıcı bir oynanabilirlik elde edebilirsiniz. Genel olarak baktığımızda kartın bu haliyle ortalama bir RTX2060'tan %20 daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kartın önceki nesil GPU'lar arasında hatırı sayılır bir yeri olan RTX2070'ten de az da olsa hızlı olduğunu gösteriyor.
Palit GeForce 3060 Dual OC ne kadar ısınıyor?
Her ne kadar nVidia, RTX3060 için minimum 550 W'lık bir güç kaynağı önerse de 65W TDP'li bir CPU ile zorladığımız test sistemimizdeki toplam güç tüketimi 300 W'ı hiç aşmadı. Yine de mümkün mertebe kaliteli ve en az 500 W civarı bir güç kaynağı kullanmak yerinde bir hareket olacaktır. Ek bilgi olarak; Palit'e bakılırsa kartın tek başına çektiği güç 180 W'ı bulabiliyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da kartın boyutları itibariyle kasanızın yeterli hacmi sağladığından da emin olmanız. Neyse ki kartın boyutlarının benzerlerine nazaran oldukça makul olduğunu söyleyebiliriz. 245 mm boyutlarındaki kart, bu açıdan orta boy (Micro-ATX) kasalara sığacak bir yapıda. Özellikle 300 mm'nin üzerindeki rakipleri düşünüldüğünde bunun bir avantaj olduğu aşikâr. Yeterli kasa içi hacmin bir diğer önemi de elbette hava dolaşımı. Uzun saatler süren oyun maratonlarında GPU sıcaklığının aşırı yükselmemesi için kasa içindeki fanların ve buna bağlı olarak hava dolaşımının iyi ayarlanmış olması önemli. Palit GeForce 3060 Dual OC ile gerçekleştirdiğimiz testlerde GPU sıcaklığı 70 derecenin üzerine hiç çıkmadı ve bu da iyi sayılabilecek bir değer. Dolayısıyla kartın küçük sayılabilecek boyutlarına rağmen iyi bir soğutma sağladığını söyleyebiliriz. Özel tasarım bıçaklara sahip çift pervane ve petek yapıdaki çıkış ızgarası, başarılı termal performansın ana aktörleri arasında. Ayrıca kartın arka kısmındaki metal plakanın yaklaşık üçte birinde de bulunan petek ızgara yapısı, özellikle kasa için havalandırmanız iyiyse GPU sıcaklığını makul seviyelerde tutuyor. Eğer PC'de 3B bir uygulama çalışmıyorsa fanlar duruyor ve kart pasif soğutmayla çalışıyor. Oyun oynamaya başladığınızdaysa fanların belli bir ses çıkardığını duyabiliyorsunuz fakat bu rahatsız edici boyutta değil.
Özetle
Özellikle ışın izleme konusunda takıntılıysanız bu teknolojiyi en yeni haliyle sunan görece uygun fiyatlı diyebileceğimiz çözümler arasındaki bu kart; performans, sıcaklık ve gürültü gibi önemli başlıklar itibariyle derli toplu bir tablo çiziyor. Ek olarak sadece çift slot kaplaması ve küçük sayılabilecek yapısıyla farklı kasalara sorunsuzca takılabilecek olması da önemli bir avantaj.
Kimler Almalı?
1080p hatta 1440p oyuncu sistemleri için dikkate değer bir seçenek olarak öne çıkan Palit GeForce 3060 Dual OC, CPU'nuz ortalamanın üzerindeyse 4K oyunculara da göz kırpıyor.
Alternatifleri:
Eğer bütçenizi biraz daha zorlayabilirseniz 256 bit bellek arayüzüne sahip olan RTX 3060 Ti GPU'lu bir kart, performans olarak daha cazip bir tablo çizecektir.
Teknik Özellikler
Ürün Türü: Ekran kartı
Ürün Modeli: Palit GeForce RTX3060 Dual OC
CHIP Online Notu: 92
Üretici: Palit
Firma: gamegaraj.com (0850 228 5424)
GPU: nVidia GeForce RTX3060
Çekirdek Saat Hızı: 1320 MHz
Bellek: 192 bit, 12 GB GDDR6
Bağlantılar: 3x DP (1,4a), HDMI (2,1)
Güç Bağlantısı: 1x8 pin
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