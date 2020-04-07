Panama'da Bulunan Bu Arının Bir Yanı Erkek, Bir Yanı Dişi

Panama'nın neotropik ormanlarında araştırmacılar, gerçekten eşsiz bir arı ile karşılaştılar: Bu arının sol tarafı erkek iken sağ tarafı dişi.
Bu buluş, Panama'nın Barro Colorado Adası'nda gece arılarını araştıran Cornell Üniversitesi bilim insanları tarafından yapıldı ve Journal of Hymenoptera Research üzerinde yayınlandı.
Bu arı, vücudun iki yarısının farklı cinsel özellikler gösterdiği çift yönlü ginandromorf olarak biliniyor. Bu aşırı nadir durum aralarında 140 arı türünün de bulunduğu pek çok hayvan türünde gözükse de, ilk defa bir gece arısı türünde belgelendi. Ancak bu türün belki de en etkileyici özelliği, ginandromofizmin çok net bir şekilde görülebilmesi. Sol kısmı, erkek kısmı, uzun bir anten, düz bir kabuk ve ince bir arka bacağa sahipken, dişi kısmı olan sağ tarafı kısa bir antene, dikenli bir kabuğa ve daha yapılı bir arka bacağa sahip.
Araştırmacıların gözlemlediğine göre arının bu eşsiz yapısı, erkek arılardan çok daha verimli ve dişi arılardan biraz daha verimli çalışmasına imkan tanıyor. Bu da arıların çalışma düzeninin beynin sağ kısmına daha yakın olduğunu gösteriyor olabilir.
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