Panasonic'ten Dünyanın En Hafif ve En Kompakt Sabit Lensli LCD Projektörü

Panasonic, 7000 LM kategorisinde dünyanın en hafif ve en kompakt sabit lensli LCD projektörünü tanıttı.

Panasonic, En Hafif Projektörü 7000 LM'yi Tanıttı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dualsense PC oyuncuları için hazır!

La Casa de Papel x Free Fire heyecanı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Bir Robotun Bir İnsanı Öldürdüğü İlk Olay: İşte 42 Yıl Önce Yaşananlar...
Dünyanın ilk SMS Mesajı, NFT Olarak Küçük Bir Servet Karşılığında Satıldı!
Hangi iPhone Modellerinin iOS 16 Güncellemesini Alamayacağı Belli Oluyor!
Marvel Future Fight'a Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok temalı içerikler
Galaxy S22 İçin Şok İddia: Samsung, Yeni Amiral Gemisini Erteliyor mu?

 

 