Panasonic'ten Dünyanın En Hafif ve En Kompakt Sabit Lensli LCD Projektörü

Panasonic, eğitim ve iş dünyasının birlikte çalışmasına ek olarak net ve canlı görüntü konusunda ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan en yeni LCD projektör serisini duyurdu. 5200-7000 lm aralığında parlaklık ve 3.000.000:1 oranında yüksek kontrast sunan WUXGA çözünürlüğünde dört modele sahip PT-VMZ71 Serisi, iyi aydınlatılmış sınıflar ve hibrit öğrenme ortamlarının yanı sıra çalışanların birlikte kolayca çalışabilmesine uygun olarak tasarlanmış yeni çalışma alanları ve toplantı odaları için de ideal olmasıyla öne çıkıyor. Şubat 2022 itibarıyla piyasaya sunulacak olan seri, aynı hafif ve kompakt gövdeyi korurken, iyileştirilmiş parlaklık ve işlevsellik özellikleriyle mevcut PT-VMZ60 Serisi'nin yerini alacak ve serinin en üstün projektörü olan PT-VMZ71 yalnızca 7,2 kg (15,87 lbs) ağırlığıyla sınıfının en hafif projektörü olacak.
Toplantı sıklığının artması ve hem toplantı odalarının hem de birlikte çalışılan alanların küçülmesi nedeniyle bu seri, esnek kurulum için tasarlandı. Seri, V/H Lens Kaydırma özelliğinin yanı sıra sınıflarda, ofislerde ve dijital tabelalarda alanın daha etkili kullanılmasına yardımcı olan 6 noktalı yeni bir ekran düzeltme işlevi olan V/H ve köşe düzeltme özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca yeni Dijital Yakınlaştırma Genişletici özelliği sayesinde eski projektörler değiştirilirken mevcut tavan projektör bağlantılarını taşıma ihtiyacı da azalıyor. Bu özellik, montaj konumunun optik yakınlaştırma aralığını aşması durumunda projektörün yansıtma mesafesini uzatabiliyor.
Sorunsuz ve etkili iletişim sunmak amacıyla tasarlanan Seri, 4K giriş sinyallerini desteklemesinin yanı sıra esnek 1,6x optik yakınlaştırmaya, tüm uyumlu AV ekipmanları için tek bir uzaktan kumandayla kolay kullanım sağlayan CEC komut sinyalleriyle uyumlu HDMI terminallerine ve çeşitli ortamları büyük ekranda kolayca paylaşmaya olanak tanıyan bir kablosuz modül ile güç beslemeli bir USB'ye sahip birçok birlikte çalışma seçeneğine sahip.
PT-VMZ71 Serisi'nde çalıştırma maliyetlerini azaltmak ve güvenilirliği artırmak için Panasonic'in SOLID SHINE Lazer ışık kaynağı ve 20.000 saat boyunca değiştirilmesi gerekmeyen Eko Filtre bulunuyor. Ayrıca NORMAL Mod etkinken tüketilen güç, önceki serilerde yer alan bazı modellere kıyasla yüzde 15 oranında azalıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın