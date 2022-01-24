Panasonic, Eğitime Özel Yeni 4K Projektörünü Tanıttı

Kurumsal ve eğitim pazarlarındaki ultra ince ayrıntılı çözünürlüğe yönelik artan talebe yanıt vermek isteyen Panasonic, 5.200 lümenlik PT-FRQ50 projektörünü tasarlarken üstünlüğü kanıtlanmış 1 Çipli DLP™ SOLID SHINE Lazer projeksiyon teknolojisine Quad Piksel Sürücüsü'nü ekledi. Böylece harika ve eğlenceli efektler hızla hareket eden nesnelerin üzerine ET-SWR10 Gerçek Zamanlı İzleme Yazılımı Geliştirme Kiti ile nokta atışı doğruluğuyla yansıtılarak da elde edilebiliyor. Mükemmel ve zengin ayrıntılara sahip 4K (3840 x 2160) görüntüler sağlayan bu projektör, 240Hz/1080p kare hızını destekleyen ve giriş-çıkış gecikmesi 8 ms'nin altında özellikte çalışıyor.
Panasonic PT-FRQ50 projektör, ayrıntıların önemli olduğu durumlar için tasarlandı. Panasonic'in orijinal pikseli dört katına çıkaran Quad Piksel Sürücüsü, doğal keskinliğini ve netliğini koruyan sıra dışı 4K görüntüler üretiyor. Yüksek 240Hz işleme hızı ve dar DMD diyafram açıklığı oranı mükemmel, kılavuz çizgileri olmayan görüntülerde en ince ayrıntılar ve dokularla etkileyici bir gerçekçilik sunuyor. Yeniden üretim sırasında içeriğe sadık kalmak için Panasonic'in Zengin Renk İyileştirici özelliği kullanılarak renk doğruluğu sağlanıyor.
Çok yönlü 2,0x yakınlaştırma lensi, büyük görüntü boyutlarını esnek iz düşüm mesafeleriyle dar alanlara sığdırıyor. Geniş V/H Lens Kaydırması ile birlikte (V: +%71, -%48, H: +%34, -%27) projektör, konumunu ve görüntü pozisyonunu ayarlamak için daha fazla özgürlük sunuyor. Geometry Manager Pro[1] için önceden etkinleştirilen yükseltme kitleri, kamerayla aynı anda birden fazla ekranın otomatik kalibrasyonunu ve geniş kapsamlı yazılım tabanlı geometrik ayarlama ve gelişmiş maskeleme işlevlerini sağlıyor.
Yüksek güvenilirliğe sahip ve az bakım gerektiren projektör, 20.000 saate kadar bakımsız projeksiyon sunarken Çoklu İzleme ve Kontrol Yazılımı bakımını kolaylaştırıyor ve opsiyonel Erken Uyarı işlevleri sayesinde beklenmedik arıza sürelerini önleyebiliyor.
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