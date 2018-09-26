Panasonic, Leica ve Sigmai'den Ortaklık!
Panasonic, Leica ve Sigmai, fotoğraf tutkunlarını memnun edecek yeni bir ortaklığa imza attı!
Leica, Panasonic ve Sigma, Photokina 2018'de stratejik ortaklıklarını duyurdular.
"L-Mount Allience" olarak adlandırılan grup, daha önce karşılaşılmamış bir ortak çalışma ile üç üreticinin müşterilerine fayda sağlayacak çalışmalar sözü veriyor. Bu ortaklık, Panasonic ve Sigma'nın Leica tarafından kendi gelişimleri için geliştirilmiş olan ve hem kameraların hem de lenslerin bu lens konumunu kullanmalarına imkan tanıyan L-Mount standardını kullanmalarını sağlayacak. Bu ortaklığın L-Mount teknolojisinin çekiciliğini arttıracağı ve kullanıcıların üç markanın ürünlerini birleştirerek istedikleri özelliklere sahip cihazlar oluşturmalarını mümkün kılacağı düşünülüyor.
Her üç marka da aynı L-Mount sistemini kullanacağı için kullanıcılar çok daha geniş bir kamera ve lens seçeneğine sahip olacaklar.
L-Mount Leica tarafından geliştirildi ve ilk kez 2014 yılında Leica T ile görüldü. L-Mount 51,6mm çapına sahip ve sadece tam çerçeve kameralar ile değil, APS-C algılayıcılı kameralarla da uyumlu ve 20mm mesafeli flanşlar ile uyumlu.
Kamera bayonetleri aşınma dayanımlı paslanmaz çelikten üretilmiş olup dört flanş segmenti ile güvenli ve doğru konumlu lens bağlantılarını sağlamayı hedefliyor. Yeni ortaklık ile beraber Leica, Panasonic ve Sigma tarafından L-Mount için üretilen tüm lensler, adaptöre ihtiyaç duyulmadan tüm L-Mount kameralarda kullanılabilecekler ve herhangi bir özellik kaybı yaşamayacaklar.
Levent Öztürk
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