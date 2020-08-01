Panasonic Yeni 4K Stüdyo Kamera Sistemini Duyurdu

Panasonic bugün yüksek kaliteli video sunmak amacıyla geniş S35mm MOS 4K sensör ile donatılmış bir 4K Stüdyo Kamerası sistemi olan AK-UC3300'ü duyurdu. Yayın stüdyosu, canlı etkinlikler ve e-spor gibi çeşitli prodüksiyon uygulamaları için ideal olan sistemin 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.
AK-UC3300, 2.000 TV satırlık çözünürlük elde edecek geniş 11 megapiksellik 4K görüntü sensörüne sahip olup, HDR (HLG) ve ITU-R BT.2020'yi destekliyor. F10 (2.000 lx) yüksek hassasiyete sahip sistem 62 dB veya üstü S/N oranını korurken düşük gürültülü yüksek kaliteli video çekimine olanak sağlıyor.
Desteklenen çok sayıda 4K ve HD formatına sahip kamera sistemi, birçok prodüksiyon uygulamasıyla uyumlu. Kamera sistemi ve arayüzleri de 4K video prodüksiyonun işletim kolaylığını önemli ölçüde artırıyor ve tek bir koaksiyel kablo üzerinden sıkıştırılmamış 4K video gönderme kapasitesine sahip 12G-SDI çıkışını, geleneksel 3G-SDI kablolar üzerinden 4K sinyallerin iletimine izin veren SDI (3G-SDI üzerinden 4K) çıkışı üzerinden TICO*1'i ve yeni nesil IP iletim standardı SMPTE ST2110*2'yi destekliyor.
AK-UC3300 UHD kamera sistemi, dinamik ortamlarda ideal video prodüksiyonu için tasarlandı. 2x yüksek hızlı HD çekim işlevine ek olarak saniyenin 1/100'ünde çalışan yüksek hızlı tarama ile gerçekleşen eğrilik (distorsiyon) azaltma işlevi de spor ve canlı etkinlik gibi hızlı ortamlarda çekim yaparken işletim kolaylığı sağlıyor.
Kamera sistemi, grafik kullanıcı arayüzünün kullanılmasına olanak sağlayan ve ayrıca PoE+ ve IP kontrolünü destekleyen Renkli LCD okuma ekranına sahip 1/5 tipi Uzaktan Çalıştırma Paneliyle (AK-HRP1015GJ) geliştirildi. Sistem ayrıca mevcut Panasonic AK-HRP1000/AK-HRP1005 Uzaktan Çalıştırma Panelleri'yle de uyumlu. Konforlu, yüksek kaliteli, yerinde çekim için kamera sistemi ile birlikte kullanılmak üzere yüksek çözünürlüklü 1,78 cm'lik (0,7 inç) Full HD OLED Renkli Vizör AJ-CVF70GJ geliştirildi.
1. Sistemin ana özelliklerinin özeti
- 11 megapiksellik 4K görüntü sensörü, F10 yüksek hassasiyet ve 62 dB veya daha yüksek S/N oranını korurken 2.000 TV satırlık çözünürlük sunuyor.
- Çeşitli prodüksiyon uygulamalarına uygun hale getirilmiş esnek çalışmaya izin veren 4K/HD çok format desteği sunuyor.
- HDR(HLG) ve ITU-R BT.2020'yi destekliyor.
- Kromatik Sapma Düzeltmesini destekliyor.
- 12G-SDI çıkışı, SDI(3G-SDIüzerinden 4K)çıkışıüzerinden TICO*1 ve SMPTE ST2110*2 gibiçeşitli arayüzleri destekliyor.
- 1080p, 1080i ve 720p'de 2x HD yüksek hızlı çekimi destekliyor.
- Düşük distorsiyonlu çekim için 1/100 saniyelik yüksek hızlı görüntü tarama imkanı sunuyor.
- Kamera sistemi konforlu, yüksek kaliteli çekimi desteklemek için geliştirildi.
2. Uzaktan Çalıştırma Paneli
- AK-HRP1015GJ(2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanmaktadır)
- Kamera seri kontrolü ve IP kontrolü destekleniyor.
- 99 adede kadar stüdyo kamerası kontrol edilebiliyor.PoE+ desteğine sahiptir ve sağlam bir LAN terminaliyle donatıldı.
3. 1,78 cm'lik (0,7 inç) Tam HD OLED Renkli Vizör
- AJ-CVF70GJ (2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor)
- 1,78 cm'lik (0,7 inç) Tam HD renkli OLED panel bulunuyor.
- Yüksek kontrast oranı ve saf siyah elde etme imkanı sunuyor.
- Optik yakınlaştırma lensine sahip 38 mm geniş çaplı oküler lens yer alıyor.
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