Paralel Evren nedir? Paralel Evren ihtimali gerçek olabilir mi?

Evrenimiz yalnız mı? Başka evrenler de olabilir mi? Bu soru bilim kurgunun en popüler konularından biri. Paralel evrenler bir çok kitap, dizi ve filme konu oldu.
PARALEL EVREN NEDİR?
Ancak gerçek bilim açısından da bir kenara atılmış bir kurgu değil. Oldukça ciddi şekilde araştırılan, üzerine çalışılan bir konu. Bu kavrama da paralel evrenler adı veriliyor. Ve aslında çoklu evren teorisi adı verilen teorinin bir bölümünü oluşturuyor bu konu. Bazı tezler de yok değil. Peki, bir yerlerde benzer evrenler içinde benzer dünyalar olabilir mi? Stephen Hawking ölmeden önce çalıştığı son araştırmasında çoklu evrenlerden bahsediyordu. Çoklu evrenlerle ilgili verdiği bir röportajda "Tek ve eşsiz bir evrenden bahsetmemiz pek olası değil. Tüm bulgular sınırsız olmasa da başka evrenlerin olduğunu bize gösteriyor" demişti. Elbette bahsedilen bazı teoriler bir kurguya kaçabiliyor.
Peki, bu teorilere karşı çıkan bilim insanları neler söylüyor?
İşte Paralel Evren teorileriyle ilgili Popular Science'ın Youtube videosunda yer alan detaylar:
Paralel Evrenler - Popular Science TürkiyeEvrende yalnız mıyız sorusundan daha çılgın bir soru var karşımızda. Evrenimiz yalnız mı? Yani bir balık gibi içinde bulunduğumuz bu uçsuz bucaksız evreni tek gerçeklik olarak görüyor olamaz mıyız? Başka denizler yani başka evrenler de olabilir mi?
İşte bu soru elbette bilim kurgunun en popüler konularından birisi. Birçok kitaba, diziye veya filme konu olmuştur. Ancak gerçek bilim açısından da kenara atılmış bir kurgu değildir. Oldukça ciddi şekilde araştırılan, üzerine çalışılan bir konudur.
Bu kavrama da “paralel evrenler” adını veriyoruz ve aslında “çoklu evren teorisi” dediğimiz bir teorinin bir bölümünü oluşturuyor bu konu.
Ve elimizde kanıt olarak düşünebileceğimiz bazı bulgular ya da tezler de yok değil. Başka olası evrenlerden bahsetmeden önce kendi evrenimizin oluşumunun üzerinden hızlıca bir geçelim isterseniz.
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