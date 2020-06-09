En iyi paralel evren konulu filmler: IMDb puanlarına göre en iyileri seçtik

Paralel evren konulu filmler, hepimizin severek izlediği, hayallere daldıran ve oldukça etkileyici filmler. NASA'nın her "gezegen bulundu" açıklamasından sonra paralel evren düşüncelerine daldığımız günlerde, bunu konu alan filmler de oldukça ilgi çekiyor.
Sizler için IMDb puanı yüksek, en beğenilen paralel evren konulu filmleri bir araya getirdik. İşte liste...
PARALLELS - 2015
IMDb puanı: 6,1
Parallels filmi konusu nedir? Ronan, ailesi ile ilişkileri pek iyi olmayan bir gençtir. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Ronan kız kardeşinden babasının ortadan birden kaybolduğu ile ilgili haber alır ve eve geri döner. Kız kardeşi ile birlikte babalarının garajında oldukça büyük bir binayı gösteren harita tarzı bir şey bulurlar. Komşularının oğlu ile birlikte iki kardeş bu yeri bulmaya giderler. Binaya girerler ve binada binlerce oda olduğunu görürler. Sonra bir sarsıntının ardından kendilerini dünyaya benzeyen fakat dünyadan farklı bir yerde bulurlar. Bir zaman sonra nasıl bir duruma düştüklerinin farkına varırlar. O girdikleri binanın içerisinde yer alan tüm odalar dünya benzeri paralel evrenlere giriş kapısıdır. Tekrar başka bir kapıdan geçerek başka bir paralel evrene gitmeleri için gittikleri her evrende belli bir süre kalmak zorundadırlar.
AN... / WHAT IF... - 2012
IMDb Puanı: 6,9
An... filmi konusu nedir? 30'lu yaşlarındaki Demetris, sıradan bir hayat süren bir adamdır. Atina'da yaşayan ve ülkedeki ekonomik krizle boğuşan Demetris, evini Lonesome adını verdiği Alman çoban köpeği ile paylaşır. Hareketli bir köpek olan Lonesome, her gece olduğu gibi yine dışarı çıkmak istemektedir. Demetris ise pek dışarı çıkmak istemeyince, köpeğini vazgeçirmeye çalışır. Bu sırada alacağı karar, genç adamın hayatının değişmesine neden olur. Demetris, köpeği ile dışarı çıktığında, hayatının aşkı olan Christina ile tanışır. Evde kaldığında ise kendisini uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olabilecek olayların içerisinde bulur.
DEJA VU - 2006
IMDb Puanı: 7,0
Deja Vu filmi konusu nedir? Dejavu, son derece gelişmiş sıra dışı bir teknoloji aracılığı insanların geçmişleri de dahil olmak üzere, tüm yaşamlarını mercek altına alabilen bir sistem üzerine kurulu. Ajan Carlin, bu sistemde bir görev almıştır. New Orleans'ta oluşan bir patlamanın ardından hayatının en çarpıcı soruşturmasına dahil olmak durumunda kalır. Zamanda geriye doğru gitmek koşulu ile yaşanan olayların akışına müdahale etmek. Carlin, patlama olayının takibinde kısa bir zaman diliminin öncesine gittiğinde oldukça riskli bir işe girişmiş olur. Dar bir zaman aralığında olayların akışını değiştirebilmek için elinde bir tek fırsatı mevcuttur.
ANOTHER EARTH / BAŞKA BİR DÜNYA - 2011
IMDb puanı: 7,0
Another Earth filmi konusu nedir? Solar sistem üzerinde başka bir gezegenin keşfedildiği gece dünya üzerinde başka başka hayatlarda, rastlantı dediğimiz ve aslında önemli bir cevabı olan olaylar olur. Hikayenin kahramanlarından hırslı ve genç bir öğrenci ile başarılı bir yazar umulmadık ve trajik bir kaza esnasında karşılaşırlar. Sözde rastlantı olarak gelişen bu çarpışma aslında birçok anlam içermektedir ki yaşayarak ve deneyimleyerek herkes payına düşeni alacaktır.
COHERENCE / PARALEL EVREN -2013
IMDb puanı: 7,2
Paralel Evren filmi konusu nedir? Bir grup arkadaş akşam yemeği yemek için bir araya gelir. Yemeğin keyifli olacağı açıktır, çünkü o gece bir kuyruklu yıldız dünyanın epey yakınından geçecektir. Ancak bu olağan durum, geceye olağanüstü bir yön de verecektir. Yemek sırasında elektrik kesilir. Bu aksiliğin üzerine çevrelerine baktıklarında, gizemli bir evde ışıkların hala yandığını fark ederler. Bu fark edişleri tanık olacakları enteresan olayların da habercisidir. başlarının üzerinde süzülen insanları gördüklerinde dünyayı algılayış şekilleri, gerçekle hayal birbirine karışacaktır. Ve bu durum, ilişkilerinde bazı kırılmaları da beraberinde getirecektir.
FREQUENCY / FREKANS -2000
IMDb puanı: 7,3
Frequency filmi konusu nedir? Zor bulunur bir doğa olayı sonucunda, New York'ta sıradan bir itfaiyeci bir frekans yakalar. Bu frekans sayesinde içinde bulundukları tarihin tam otuz yıl sonrasında yaşayan oğluyla iletişim kurabilmektedir. Oğlu babasını uyaracaktır. Bu uyarı, babasının bir yangın kazasında öleceği yönündedir. Bu uyarıyı dikkate alan baba, bu sayede hayatta kalmayı başarır. Ancan kaderi değiştirmek, hayatın yepyeni sürprizleriyle yüzleşmelerine yol açacaktır.
LOOPER / TETİKÇİLER - 2012
IMDb Puanı: 7,4
Tetikçiler filmi konusu nedir? Gelecek zamandayız; 2072'de. Zamanlar arasında yolculuk gerçek olmuş, ama yasa dışı olarak karaborsacıların eline düşmüştür. Teknolojiyi elinde tutanlar ne zaman birinden kurtulmak isterlerse onu 30 yıl geriye, 2042'ye göndererek "Looper" adı verilen bir grup suikastçıya öldürmesi için "paketler". Bu grupta yer alan suikastçılardan biri olan Joe için 2042'de zengin hayatı gayet yolunda gitmektedir; ta ki karşısına öldürmesi için 2072'den gelen yaşlı Joe çıkıncaya kadar...
RECONSTRUCTION / YENİDEN SEV BENİ - 2017
IMDb Puanı: 7,4
Yeniden Sev Beni filmi konusu nedir? Alex, son derece düzgün bir yaşamı varken bir akşam metroda rastladığı Aimee'nin arkasından gitmek arzusunu o kadar derinden hisseder ki, kız arkadaşı Simone'a bile tek kelime etmeden yürüyüp gider. Aimee ile tanıştıkları anda Alex, onu yıllardır tanıyormuş gibi bir hisse kapılır. Harika bir gece geçirdikten sonra ertesi gün tekrar buluşmak kararı ile Alex evine döner. Ancak bıraktığı hiçbir şey yerinde değildir artık. Ne evi, ne ailesi ne de sevgilisi! Alex tüm geçmişini yitirmiştir. Ona kim olduğunu anlatabilecek tek kişi Aimee'dir. Ancak o cephede de bambaşka gerçekler söz konusudur. Aimee, evlidir ve eşi tam da Alex'in yaşadıklarını anlatan bir roman yazmaktadır.
YAŞAM ŞİFRESİ / SOURCE CODE - 2011
IMDb Puanı: 7,5
Yaşam Şifresi filmi konusu nedir? Hızlı trende uyanan ve burada nasıl bulunduğuna dair hiçbir fikri olmayan Yüzbaşı Colter Stevens (Jake Gyllenhaal), karşısında Christina (Michelle Monaghan) adlı kendisinin tanımadığı birini bulur. Kadının hareketlerinden Colter'ı tanıdığı anlaşılır. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan Colter, tuvalette kendine sığınacak yer ararken aynada kendi yerine başkasının yüzünü görmesiyle şok olur. Cüzdanında da bir sınıf öğretmeni olan Sean Fentress'ın kimliği bulunuyordur. Bu sırada aniden trende büyük bir patlama yaşanır. Hemen ardından Colter kendini yüksek teknolojili bir yerde bulur ve üniformalılardan Goodwin (Vera Farmiga) ona bilmesi gereken her şeyi anlatır. Colter Chicago'da bir treni bombayla havaya uçuran ve daha onlarcasını da öldürmeyi planlayan bombacının kimliğini tarif edebilmek için çok gizli bir göreve atanmıştır.
THE BUTTERFLY EFFECT / KELEBEK ETKİSİ -2004
IMDb puanı: 7,6
Kelebek Etkisi filmi konusu nedir? Evan Treborn, özellikle yoğun strese yaşadığı anlarda baygınlık geçirmektedir. Bunun nedeni ise karanlık geçmişidir... Treborn çocukluğunda cinsel tacizlere maruz kalmış ve kuvvetli psikolojik travmalar yaşamıştır. Treborn tesadüf eseri zamanda yolculuk yapıp geçmişe dönebildiğini fark eder ve geçmişinin bu bölümlerini silmek için uğraşmaya başlar. Çocukluğuna geri dönmeyi başaran genç adam geçmişini yeniden kurgulamaya başlar.
JOHN MALKOVICH OLMAK / BEING JOHN MALKOVICH - 1999
IMDb puanı: 7,7
Being John Malkovich filmi konusu nedir? Craig kendince yetenekleri olan bir kuklacıdır. Ancak bu meslek ona elbette ki hayatta kalmasını sağlayabilecek bir para kazandırmamaktadır. Bu nedenle önemli bir kararın eşiğinde olduğunu hissetmektedir. Craig'in karısı olan Lotte ise bir pet shop'da çalışmaktadır. Sürekli olarak kendi işinin tuhaf yanlarından dem vuran Lotte, Craig'in canını fazlasıyla sıkmaktadır. Şansı yaver giden Craig bir firmada iş bulur. Şirkette tanıştığı Maxine isimli bir kadın onun ilgisini cezbeder. Ancak Maxine, Craig'le hiçbir şekilde ilgilenmemektedir. Bir gün Craig çalıştığı firmada gizli bir kapıcık bulur. Kapıdan içeri giren Craig, nasıl olduysa, John Malkovich'in bedeninde uyanacaktır.
MR. NOBODY / BAY HİÇKİMSE -2009
IMDb puanı: 7,8
Mr. Nobody filmi konusu nedir? Bay Hiçkimse, 2092 yılında dünyada kalmış son ölümlü olan 117 yaşındaki Némo adlı bir adam. Ölüm döşeğindeki Némo genç bir çocukken bir peronda durduğunu hatırlar. Tren kalkmak üzeredir. Annesiyle birlikte mi gitmeli, yoksa babasıyla mı kalmalıdır? Bu karar, sonsuz sayıda olasılığı doğuracaktır... Ve pek çok gezegen, iki ölüm ve sevilecek kadınlar...
YARININ SINIRINDA / EDGE OF TOMORROW -2014
IMDb Puanı: 7,9
Yarının Sınırında filmi konusu nedir? Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur.
Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.
BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ / GROUNDHOG DAY -1999
IMDb puanı: 8,0
Bugün Aslında Dündü filmi konusu nedir? Phil Connors, ekranlardaki samimi kişiliği ve eğlenceli yüzüyle kendine has bir şöhrete sahip olan, ancak kameralardan kurtulduğu an kendini beğenmiş ve kibirli kişiliğine geri dönen bir hava durumu spikeridir. Bu huysuz adam, hiç sevmediği kırsal yaşamın hüküm sürdüğü Pensilvanya'nın kırsal kasabalarından birine, Groundhog Day etkinlikleri için gönderilir. Burada yaşanan hayat ve mütevazi insanlardan iğrense de bu hayata bir günlüğüne, görevi için katlanmak zorundadır. Ancak ansızın çıkan bir kar fırtınası tüm ulaşım yollarını kapattığında Phil, talihsiz kaderiyle baş başa kalır. Ertesi sabah uyandığında ise daha büyük bir sürpriz kapıdadır: Phil, zaman döngüsüne yakalanmıştır; nefret ettiği o günü tekrar tekrar yaşamak zorundadır!
YILDIZLARARASI / INTERSTELLAR - 2014
IMDb puanı: 8,6
Yıldızlararası filmi konusu nedir? Yıldızlararası'nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...
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