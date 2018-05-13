Paralı Facebook'a Evet Der Misiniz?
Eğer verilerinizin satılmayacağını garanti etseydi, ücretli bir Facebook'a evet der miydiniz? İşte ilginç araştırma ve ilginç sonuçları!
Gizlik savunucuları, Facebook'un kullanıcılarına bir ödemeli üyelik seçeneği sunması gerektiği fikrini sürekli dile getirdiler. Yani veri toplanarak, bu verilere göre gösterilen reklamlara dayalı ücretsiz üyelik yerine, reklamsız ve veri toplamasız ücretli bir üyelik seçeneği. Ama Mozilla'nın yaptığı yeni bir ankete göre anlaşılan, Cambridge Analytica skandallarının ortalığı kasıp kavurmasına rağmen, kullanıcıların sadece %12'si Facebook'u ücretli kullanmayı aklından geçiriyor.
Ağır medya incelemesi sonucunda analitik firması Cambridge Analytica, iflasını açıklamak zorunda kaldı ama bu esnada, yönetim kadrosunun çoğu Cambridge Analytica'dan gelen Emerdata ortaya firması ortaya çıktı.
Ankete göre, kullanıcıların %76'sı çevrim içi kişisel bilgileri konusunda endişe duysa da, bu endişeler sebebiyle yalnızca %24'ü Facebook hesabında değişiklik yaptı. Çoğunluk, konu hakkında bir şey yapmaya gelince oldukça umursamaz davranıyor ve %65'i de bilgilerini koruma konusunda kendilerinin sorumlu olduğunu, devletin ve firmaların sorumlu olmadığını düşünüyor.
Yani genel olarak, insanlar kişisel bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmamaktan korksalar da, mesele bu konuda harekete geçmeye gelince sadece küçük bir kesim önlem alıyor.
Anket sonuçları genel olarak şöyle:
İnsanların nasıl hissettiği:
%83'ü kontrol veya rıza olmadan kişisel bilgilerin toplanmasını istemiyor.
%76'sı çevrim içi kişisel verilerinin güvenliğinden büyük endişe duyuyor.
%65'i çevrim içi verilerini güvenli tutmaktan kendilerinin sorumlu olduğunu düşünüyor.
%62'si Facebook'un etkisinden korkuyor.
İnsanların ne yaptığı:
%63'ü Facebook'a ödeme yapma fikrini reddediyor.
%35'i üçüncü parti izleme uygulamalarını devre dışı bırakmayı biliyor.
%22'si Facebook'un insanlardan ne tip kişisel bilgiler topladığını biliyor.
%20'si Cambridge Analytica olaylarını öğrendikten sonra Facebook'ta değişiklik yapmış.
%16'ı Facebook'un kendileri hakkında ne tip veriler topladığını bulmayı biliyor.
%17'si, izlemeyi sınırlayarak Facebook'ta gezinmeyi biliyor.
H. Hüseyin Öztürk
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