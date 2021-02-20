Paris Saint-Germain Esports, Philips Monitörlerin Resmi Ortağı Oldu

Paris Saint-Germain Esports, lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD'nin, rekabetçi FIFA 21 oyuncuları ve yayıncıları için resmi konsol monitör ortağı olduğunu duyurdu.