Paris Saint-Germain Esports, Philips Monitörlerin Resmi Ortağı Oldu

Paris Saint-Germain Esports, lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD'nin, rekabetçi FIFA 21 oyuncuları ve yayıncıları için resmi konsol monitör ortağı olduğunu duyurdu.

PSG Esports Philips Monitörlerin Resmi Ortağı Oldu

PSG Esports'un yakında açılacak stüdyosu, kulüp merkezinin bulunduğu Paris bölgesinde yer alıyor ve Philips monitörlerinin en yeni ürünleriyle donatılacak. Böylece PSG Esports takımına birinci sınıf konsol monitörleri sunulacak ve takım, becerilerini en ince ayrıntısına kadar geliştirebilecek.

Konsol oyunları için optimize edilmiş Philips Momentum monitör serisi, olağandışı özellikleri ile bütün konsol oyuncularına gerçekten sürükleyici ve iyileştirici bir deneyim ve bir yandan da teknik uzmanlıkta mükemmel bir paket sunmak için tasarlandı. Philips monitörleri, PSG Esports'un mükemmeliyet sistemine ve global taraftar kitlesinin her anlamdaki kalite beklentilerine uygun olarak, hem organizasyon hem de kendisine sadık kitle için mükemmel bir uyum sağlıyor.

Kulübün espor operasyonlarını yöneten Paris Saint-Germain Marka Çeşitlendirme Direktörü Fabien Allègre, şunları söyledi: "Paris Saint-Germain Esports takımı, FIFA 21 oyuncularımız ve yaratıcılarımızdan oluşan yetenekli grubumuz için resmi konsol monitör ortağımız olarak Philips monitörlerini yanına almış olmaktan büyük bir sevinç duyuyor. Philips monitörlerinin sunduğu dünya çapındaki ürünlerden yararlanarak FIFA 21 yeteneklerimizin çevresinde daha yakın bir şekilde birlikte çalışmayı iple çekiyoruz. PSG Esports, rekabetçi bir kadroyu korumak için teknik mükemmeliyet ve yenilikçi sunumlar gerektiriyor. İdeal ortağımızı, Philips monitörlerinde bulduk."

MMD Philips monitörleri Pazarlama & İşletme Direktörü Stefan Sommer şunları ekledi: "Paris Saint-Germain Esports takımı ile, bütün FIFA 21 oyuncularına ve yaratıcılarına en iyi ekipmanı sunmak için resmi konsol monitör ortağı olarak  güçlerimizi birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Kendilerinin deneyimlerini daha da iyileştirmeyi umuyoruz ve ileride birlikte hangi başarılara imza atacağımız konusunda heyecanlıyız."

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