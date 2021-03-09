Volkswagen'in Project Trinity Aracı İlk Kez Göründü

Volkswagen'in Apple'dan korkmadığına yönelik yaptığı açıklamanın muhtemel sebebi bu araç olabilir. Volkswagen Project Trinity ilk kez göründü; yazılımla ilgili iddialar ortaya döküldü.

09 Mart 2021 15:30

Levent Öztürk