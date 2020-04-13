"Patronum Whatsapp Yazışmalarımı Elde Ederse Ne Yapacağım?"

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yeni yayınladığı karar özetlerini kamuoyu ile paylaştı. 11 karar özeti içerisinde tüketicilere rızası dışında SMS göndermeden, veri sorumlusunun kişisel verileri reklam amaçlı sosyal medyada paylaşmasına kadar birçok şikayet karara bağlandı.