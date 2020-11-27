PC Oyuncularına, FIFA 21'den Çok Kötü Bir Haber Geldi

FIFA 21'in yeni nesil konsollar için alacağı ücretsiz sürüm güncellemeleri, ne yazık ki PC oyuncularına sunulmayacak.

  • Levent Öztürk
FIFA 21 güncellemeleri PC'ye gelmeyecek...
EA

FIFA hayranları, Xbox One, PS4 ve PC üzerinde FIFA 21'i Ekim ayından beri oynayabiliyor. Oyunun yeni nesil sürümlerinin de PS5 ve Xbox Series X - S için 4 Aralık tarihinde sunulması bekleniyor. Eğer oyunun önceki nesil sürümüne sahipseniz, oyunun güncellenmiş sürümüne bedava geçiş yapılabilecek ve şu ana kadar mevcut olmayan tüm yeni özellikler, bu yeni nesil sürümünde bulunacak.

Ne yazık ki bu yeni nesil güncellemelerinden, şu ana kadar oyunu almış olup olmamalarına bakılmaksızın, PC oyuncuları faydalanamayacak.

5. nesil güncellemesinde yer alacak yeni özelliklerin arasında top deformasyonu, kas belirginliği ve yeni bir kamera açısı bulunuyor. Eurogamer ile kısa bir süre önce yapılan röportajda, EA'e yeni nesil grafik kartlarının sunulmasına rağmen neden PC oyuncularının bu gelişmiş görsel özelliklerden mahrum bırakıldıkları soruldu. Yönetici Yapımcı Aaron McHardy, PC özelliklerini düşük tutmanın daha fazla oyuncuyu kapsamayı ilgilendiren bir karar olduğunu söyledi.

PC'ler için oyuncuların donanımlarının ne durumda olduğunu kontrol ettiklerini söyleyen yönetici, bu bilgi ile genel PC kullanımının ne durumda olduğunu görebildiklerini ve bu yüzden de gelişmiş grafik özelliklerini sunmanın hayranların büyük bir kısmının oyunu oynayamayacak olması anlamına geldiğini gördüklerini söyledi.

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