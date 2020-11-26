Google Play Store'un Yeni "Belası": Sahte Minecraft Mod - Paketleri

İlk defa 11 yıl önce yayımlanmış olmasına rağmen, Minecraft popülerliğini korumaya devam ediyor. Bu yüzden de siber suçlular sıklıkla oyunun kullanıcı tabanını hedefliyor. Kaspersky'nin yeni bir raporuna göre, son çabalarından biri de Google Play Store üzerinden kötü amaçlı mod-paketleri indirmeyi içeriyor.
Siber güvenlik firması, Google Play Store üzerinde Minecraft için mod-paketi olduğunu iddia eden ancak gerçekte asıl amacı akıllı telefon ve tabletler üzerinde rahatsız edici reklamlar göstermek olan 20'den fazla Android uygulaması buldu. Bu uygulamaların en az popüler olanı 500'den fazla kez yüklenmişken, en popüleri ise 1 milyondan fazla kullanıcıya sahipti.
Herhangi bir yeni uygulamayı yüklemeden önce Play Store üzerinde uygulama yorumlarına bakmak önemle tavsiye ediliyor. Kaspersky bu Minecraft mod-paketleri için yorumlara baktığında, derecelerin yaklaşık 3 yıldız civarında olduğunu ancak tekil puanlamaların pek çok 5 yıldız ve 1 yıldızdan oluştuğunu gördü. Normalde bu durumun bir kullanıcıyı uygulamayı yükleme fikrinden soğutması beklenebilirken, Minecraft mod-paketlerinin arkasındaki siber suçlular çocukları ve gençleri hedef alıyorlar. Bu yüzden de bahsi geçen durum pek dikkat çekimiyor.
Kaspersky, bu uygulamalar hakkında Google'ı bilgilendirdi ve uygulamalar Google Play Store'dan silinmiş durumda. Ancak uygulamalar kullanıcıların telefonlarında varlıklarını sürdürüyorlar ve kötü amaçlı yazılım geliştiriciler, bu uygulamaları veya benzerlerini farklı bir geliştirici hesabından tekrar mağazaya yüklemeyi deneyebilirler.
Bu kötü amaçlı uygulamalar indirildikten sonra ve bir kez açıldığında Minecraft için herhangi bir mod yüklemiyorlar. Bunun yerine uygulama kapatıldıktan sonra simgesi akıllı telefonun menüsünden kayboluyor.
Bu uygulamaların sorunlu doğaları gereği pek çok kullanıcı uygulamaları aramakla vakit kaybetmiyor ve hatta bu uygulamaları tamamen unutmaları bile mümkün. Ancak mod paketi cihazda kalmaya devam ediyor ve kullanıcının internet tarayıcısında reklam göstermeye çalışıyor. Ayrıca bu uygulamalar Google Play, Facebook gibi uygulamaları da açabiliyor ve hatta YouTube videoları oynatabiliyor.
Bu sahte Minecraft modları bir kullanıcının tarayıcısını haberi olmadan açtığında, pek çok kullanıcının tarayıcıda bir problem olduğunu düşünmesi mümkün. Ancak tarayıcının silinmesi ve yeniden yüklenmesi sorunu gidermiyor, bunun yerine uygulamanın silinmesi gerekiyor. Neyse ki bu uygulamalar, kendilerini tekrar yüklemeye çalışan türden değil gibi gözüküyor. Kullanıcının kötü amaçlı uygulamayı belirledikten sonra cihazının ayarlar menüsünde (genellikle Ayarlar – Uygulamalar ve Bildirimler – Tüm uygulamaları göster) bulması ve silmesi gerekiyor..
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın