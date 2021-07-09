PC Oyuncularından AMD'ye Kötü Haber: Kazanan Yine Intel Oldu!

AMD, son zamanlarda Intel'in pazar payını kırma konusunda şaşırtıcı adımlar atmıştı ancak anlaşılan Intel oyuna geri döndü. Steam tarafından her ay düzenli olarak yapılan anket araştırmasına göre Intel kaybettiği sahayı geri almayı bildi.
Steam anketine göre oyuncular halen ezici üstünlükle Intel işlemcileri kullanmaya devam ediyor. Ancak geçtiğimiz aylarda AMD önemli ataklar yapmış ve Intel'in büyümesini kırmayı başarmıştı. Fakat açıklanan haziran ayı raporlarında AMD'nin büyümesi durmuş, hatta şirket rekabette geri adım atmış gibi görünüyor.
Haziran ayı Steam raporlarında, Intel'in yüzde 1.72 oranında büyüdüğü görülürken, buna karşılık olarak AMD yüzde 1.72 oranında kayıp yaşamış durumda. Genel tabloda haziran ayı raporuna yüzde 71.58 Intel hanesine yazılırken, yüzde 28.41'lik oyuncu dilimi ise AMD işlemcileri kullanıyor.
Geçtiğimiz ocak ayında AMD önemli bir bölümü kendi safına çekmeyi başarmıştı. Steam kullanıcıları arasında yüzde 33.49'u AMD'yi tercih ederken, buna karşılık Intel'in payı ise yüzde 66.51 seviyesinde idi. Ancak görünen o ki, ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 5'lik bir oran, yine Intel lehine kaymış durumda.
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