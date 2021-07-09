PC Oyuncularından AMD'ye Kötü Haber: Kazanan Yine Intel Oldu!

Açıklanan yeni Steam verileri, AMD fırtınasının durulduğunu ve oyuncuların Intel'e döndüklerini gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD'ye kötü, Intel'e iyi haber

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